Ko Itakura es un futbolista japonés que se desempeña como defensa central y mediocampista defensivo. Actualmente juega para el Ajax de Ámsterdam de la Eredivisie y forma parte de la selección nacional de Japón.

¿Quién es Ko Itakura?

Ko Itakura es un futbolista profesional japonés que destaca por su capacidad para jugar tanto como defensa central como mediocampista defensivo.

A lo largo de su carrera ha desarrollado una trayectoria ascendente que lo llevó del futbol japonés a Europa, donde ha jugado en Países Bajos, Alemania y nuevamente en la Eredivisie con el Ajax. Además, se ha consolidado como un habitual en las convocatorias de la selección absoluta de Japón.

Entre sus principales logros destacan los títulos obtenidos con Kawasaki Frontale en la J1 League y su consolidación como titular en algunas de las ligas más competitivas de Europa.

Ko Itakura, defensa de la selección de Japón. (@kouitakura/FB )

¿Qué edad tiene Ko Itakura?

Ko Itakura nació el 27 de enero de 1997 en Yokohama, Japón. En 2026 tiene 29 años de edad.

¿Ko Itakura tiene pareja?

Ko Itakura mantiene su vida privada alejada de los reflectores. Hasta el momento no existe información pública verificable sobre una pareja, esposa o relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Ko Itakura?

Al haber nacido el 27 de enero, Ko Itakura pertenece al signo Acuario. Signo del elemento aire, asociado con características como la independencia, la creatividad, la innovación y el pensamiento analítico.

¿Ko Itakura tiene hijos?

El defensor japonés mantiene ese aspecto de su vida en privado; no se conoce públicamente si tiene hijos.

¿Qué estudió Ko Itakura?

Ko Itakura dedicó su formación al futbol desde joven, desarrollándose en las categorías juveniles del Kawasaki Frontale. No hay registros públicos de estudios universitarios o de posgrado.

¿En qué ha trabajado Ko Itakura?

Ko Itakura es conocido por su carrera como futbolista profesional en Japón y Europa. Gracias a su capacidad para desempeñarse como defensa central y mediocampista defensivo, se ha convertido en uno de los jugadores japoneses más constantes en el futbol europeo y en una pieza importante de la selección de Japón.