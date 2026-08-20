Marcin Budkowski es un ingeniero polaco-francés especializado en aerodinámica y gestión deportiva que cuenta con más de dos décadas de experiencia en la Fórmula 1.

El 12 de agosto de 2026 fue nombrado director del equipo Cadillac F1, escudería que debutó en el campeonato mundial durante la temporada 2026.

Budkowski tomó el puesto tras la salida de Graeme Lowdon, en una transición que Cadillac presentó como parte del paso de la construcción del proyecto hacia una etapa enfocada en el rendimiento competitivo.

¿Quién es Marcin Budkowski?

Marcin Budkowski es un ingeniero nacido en Varsovia, Polonia, que ha trabajado tanto en el desarrollo técnico de monoplazas como en la dirección de equipos y organismos relacionados con la Fórmula 1.

Su carrera comenzó como aerodinamicista en Prost Grand Prix en 2001. Posteriormente pasó por Ferrari y McLaren, donde participó en programas de desarrollo aerodinámico, antes de incorporarse a la FIA, donde tuvo responsabilidades relacionadas con los reglamentos técnicos y deportivos.

Más adelante ocupó puestos directivos en Renault y Alpine, y en agosto de 2026 asumió el mando de Cadillac F1.

Entre los momentos más destacados de su carrera se encuentran su trabajo en proyectos de Ferrari durante la etapa de Michael Schumacher, su paso por McLaren durante el campeonato de Lewis Hamilton en 2008 y su participación en el desarrollo de nuevas regulaciones de seguridad de la Fórmula 1.

Marcin Budkowski, el director de Cadillac F1 en 2026. (Cortesía)

¿Qué edad tiene Marcin Budkowski?

Marcin Szczęsny Budkowski tiene 49 años, ya que nació el 23 de abril de 1977.

¿Marcin Budkowski tiene pareja?

No existe información pública suficientemente verificada sobre la pareja o esposa de Marcin Budkowski.

El ingeniero mantiene un perfil principalmente profesional y las fuentes oficiales de Fórmula 1 se concentran en su trayectoria dentro del automovilismo.

¿Qué signo zodiacal es Marcin Budkowski?

Marcin Budkowski es Tauro, ya que nació el 23 de abril.

Tauro pertenece al elemento Tierra y, de acuerdo con la astrología, se relaciona con características como la constancia, paciencia, determinación y pragmatismo.

¿Marcin Budkowski tiene hijos?

No existe información pública y verificable que confirme si Marcin Budkowski tiene hijos.

Las fuentes profesionales disponibles no ofrecen detalles sobre su familia, por lo que este aspecto de su vida privada permanece sin confirmar.

¿Qué estudió Marcin Budkowski?

Marcin Budkowski cuenta con una formación especializada en ingeniería, aeronáutica y aerodinámica, conocimientos que posteriormente aplicó a su carrera en la Fórmula 1.

École Polytechnique: cursó estudios de ingeniería, con formación en matemáticas, física y mecánica de fluidos.

ISAE-SUPAERO: realizó estudios especializados en aeronáutica y aerodinámica.

Imperial College London: realizó una estancia académica vinculada con aeronáutica.

¿En qué ha trabajado Marcin Budkowski?

Marcin Budkowski ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional alrededor de la Fórmula 1. Comenzó como ingeniero especializado en aerodinámica y posteriormente pasó a ocupar puestos de dirección en equipos como Renault y Alpine, además de trabajar en la FIA.