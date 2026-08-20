Graeme Lowdon es un empresario e ingeniero británico especializado en el sector automotriz y tecnológico, reconocido por su trayectoria como directivo en la Fórmula 1 al frente de escuderías como Manor Motorsport, Virgin Racing y Marussia.

El británico, quien lideró todo el proceso de estructuración para convertir al equipo en la undécima escudería de la parrilla, dejó su cargo apenas en la mitad de la temporada debut de 2026, siendo reemplazado por Marcin Budkowski.

¿Quién es Graeme Lowdon?

Graeme Lowdon es un reconocido empresario, ingeniero y ejecutivo británico de automovilismo. Su carrera destaca por combinar la ingeniería, los negocios tecnológicos y la gestión deportiva en la alta competencia.

Es mundialmente conocido por su trabajo en Manor Motorsport, escudería que logró llevar a la Fórmula 1 bajo el nombre de Virgin Racing en 2010 (posteriormente Marussia y Manor Racing), además de haber encabezado el histórico proyecto que llevó a Cadillac a la F1 en 2026.

¿Qué edad tiene Graeme Lowdon?

Graeme Paul Lowdon nació el 23 de abril de 1965 en Corbridge, Northumberland, Reino Unido. Actualmente tiene 61 años de edad.

¿Quién es la esposa de Graeme Lowdon?

Aunque en diversas entrevistas ha compartido detalles personales sobre su trayectoria y su familia, el ejecutivo ha mantenido su vida sentimental en estricta privacidad.

¿Qué signo zodiacal es Graeme Lowdon?

Al haber nacido el 23 de abril, Graeme Lowdon es del signo zodiacal Tauro, un signo de tierra caracterizado en la astrología por la perseverancia, el sentido práctico y la determinación.

¿Graeme Lowdon tiene hijos?

Sí, tiene hijas. Aunque el británico ha mantenido a su familia lejos del ojo público sin revelar nombres ni el número exacto de integrantes.

¿Qué estudió Graeme Lowdon?

Graeme Lowdon cuenta con una sólida preparación académica enfocada en la ingeniería y la gestión empresarial:

Ingeniería Mecánica: Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Sheffield.

Maestría en Ingeniería Mecánica: Cuenta con formación de posgrado en esta misma especialidad.

Administración de Empresas: Complementó su perfil ejecutivo con estudios de postgrado en la Universidad de Newcastle (MBA).

¿En qué ha trabajado Graeme Lowdon?

La trayectoria profesional de Graeme Lowdon abarca la industria pesada, la tecnología y el deporte motor de élite: