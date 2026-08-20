El joven delantero mexicano, Armando González “La Hormiga”, dejará a las Chivas de Guadalajara, tras concretarse su traspaso al Olympiacos de Grecia.

Luego de que se confirmara la salida de Armando González de las Chivas, el delantero tuvo un último encuentro con la afición antes de emprender el viaje a Europa.

Armando González se reúne una última vez con la afición de Chivas

Durante este 19 de agosto, Armando González se acercó con los aficionados de Chivas que estaban fuera de las instalaciones de Verde Valle.

Armando González se dio el tiempo para convivir unos minutos con la afición de Chivas, previo a su viaje a Grecia para concentrarse con el Olympiacos.

¡UN ADIÓS COMO ÍDOLO!😮‍💨🙌



Armando González tuvo un emotivo encuentro con la afición rojiblanca antes de emprender su aventura por Europa. ‘La Hormiga’ dejará Chivas para convertirse en nuevo jugador del Olympiacos, cerrando una etapa especial con el Rebaño. 🇲🇽🇬🇷  pic.twitter.com/XzUcj2hveD — Claro Sports (@ClaroSports) August 19, 2026

El delantero firmó algunos autógrafos, se tomó fotos y videos con la gente estaba ahí reunida, quienes también se despidieron del jugador que fue un referente para el club.

Se espera que “La Hormiga” se vaya a Grecia en los próximos días, para reportarse con su nuevo equipo a más tardar a inicios de septiembre de 2026.

Siendo uno de los traspasos más interesantes del futbol mexicano de los últimos años, debido a la juventud y expectativas que se tienen en el jugador de 23 años.

Chivas buscó retener Armando González para que no fichara con el Olympiacos

El acuerdo entre Chivas y el Olympiacos por Armando González se concretó el miércoles 19 de agosto tras varios días de intensas conversaciones.

Donde Chivas busco retener a Armando González, para que este no buscara el fichaje con el Olympiacos; sin embargo, el mexicano quería probar suerte en el futbol europeo.

De acuerdo con diversos reportes, la directiva de Guadalajara no quería perder a un jugador que considera clave para sus intenciones de volver a ganar un campeonato de la Liga MX.

Sin embargo, nada convenció al delantero, por lo que Chivas se vio obligado a buscar un trato directo, ya que el jugador poseía una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares.

Si el Olympiacos hubiera decidido pagar dicha cláusula directamente, el Rebaño Sagrado habría perdido todo porcentaje sobre la carta de la “Hormiga” y las ganancias de una futura venta.

Al final, se concretó un traspaso de 12 millones de dólares y con el que Guadalajara retendrá el 20% de los derechos económicos del jugador.