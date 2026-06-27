Álex Baena ha destacado por su visión de juego, capacidad para asistir y polivalencia en el ataque, cualidades que lo llevaron a consolidarse en LaLiga y en el futbol europeo, siendo también uno de los seleccionados del Mundial 2026.

Tras formarse en la cantera del Villarreal, Álex Baena dio el salto al Atlético de Madrid y se convirtió en uno de los jugadores llamados a liderar la nueva generación de la selección española.

¿Quién es Álex Baena?

Álex Baena, cuyo nombre completo es Alejandro Baena Rodríguez, nació el 20 de julio de 2001 en Roquetas de Mar.

Se desempeña como mediocampista ofensivo y extremo, destacando por su creatividad, precisión en el pase y capacidad para generar oportunidades de gol.

Álex Baena (Instagram | @alexbbaena)

Después de brillar con el Villarreal, fichó por el Atlético de Madrid, donde continúa su desarrollo como uno de los futbolistas más prometedores del país.

¿Cuántos años tiene Álex Baena?

Álex Baena nació el 20 de julio de 2001, por lo que actualmente tiene 24 años.

¿Quién es la esposa de Álex Baena?

Álex Baena mantiene su vida privada con discreción, por lo que no existe información pública sobre una esposa o pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Álex Baena?

Álex Baena pertenece al signo Cáncer.

¿Quiénes son los hijos de Álex Baena?

Álex Baena no tiene hijos.

Álex Baena (Instagram | @alexbbaena)

¿Qué estudió Álex Baena?

La formación de Álex Baena estuvo enfocada principalmente en el futbol desde temprana edad.

Inició su desarrollo en las categorías inferiores del CD Roquetas y, con apenas 10 años, ingresó a la cantera del Villarreal, donde combinó su preparación académica con la deportiva hasta convertirse en profesional.

¿En qué ha trabajado Álex Baena?

Álex Baena comenzó su carrera en las fuerzas básicas del CD Roquetas antes de incorporarse al Villarreal CF en 2011.

Debutó con el primer equipo en 2020 y formó parte del plantel que conquistó la UEFA Europa League 2020-21.

Posteriormente jugó cedido con el Girona FC, donde fue pieza clave para el ascenso a Primera División.

En 2025 fue traspasado al Atlético de Madrid con contrato hasta 2030.

A nivel internacional ha representado a España en todas las categorías juveniles y debutó con la selección absoluta en 2023.

También conquistó la Eurocopa 2024 y la medalla de oro en el torneo masculino de futbol de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, fue el máximo asistente de LaLiga en la temporada 2023-24.