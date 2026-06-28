Congo enfrentó a Uzbekistán con el objetivo de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, este sábado 27 de junio en el cierre de la fase de grupos.
Marcador: Congo 3-1 Uzbekistán
Congo vs Uzbekistán: así fue el partido del Grupo K del Mundial 2026
El partido Congo vs Uzbekistán en la Jornada 3 del Mundial 2026 fue un partido complicado para ambas selecciones.
Así fueron los goles del partido Congo vs Uzbekistán:
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Sudáfrica vs Canadá abrirá los dieciseisavos de final del Mundial 2026
- Minuto 10: Gol de Eldor Shomurodov (Uzbekistán)
- Minuto 68: Gol de Yoane Wissa (Congo)
- Minuto 78: Gol de Fiston Mayele (Congo)
- Minuto 90+1: Gol de Yoane Wissa (Congo)
¿Cómo quedó el Grupo K del Mundial 2026?
Tras los partido de las Jornada 3 del Mundial 2026, así quedó la clasificación del Grupo K del Mundial 2026.
Así va el Grupo K:
- Colombia | 7 puntos
- Portugal | 5 puntos
- Congo | 4 punto
- Uzbekistán | 0 puntos
¿Cuándo vuelve a jugar Congo en el Mundial 2026?
Congo volverá a jugar en el Mundial 2026 como parte de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
La fase eliminatoria arranca este domingo 28 de junio con el partido Sudáfrica vs Canadá.