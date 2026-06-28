Congo enfrentó a Uzbekistán con el objetivo de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, este sábado 27 de junio en el cierre de la fase de grupos.

Marcador: Congo 3-1 Uzbekistán

Congo vs Uzbekistán: así fue el partido del Grupo K del Mundial 2026

El partido Congo vs Uzbekistán en la Jornada 3 del Mundial 2026 fue un partido complicado para ambas selecciones.

Así fueron los goles del partido Congo vs Uzbekistán:

Minuto 10: Gol de Eldor Shomurodov (Uzbekistán)

Minuto 68: Gol de Yoane Wissa (Congo)

Minuto 78: Gol de Fiston Mayele (Congo)

Minuto 90+1: Gol de Yoane Wissa (Congo)

¿Cómo quedó el Grupo K del Mundial 2026?

Tras los partido de las Jornada 3 del Mundial 2026, así quedó la clasificación del Grupo K del Mundial 2026.

Así va el Grupo K:

Colombia | 7 puntos Portugal | 5 puntos Congo | 4 punto Uzbekistán | 0 puntos

¿Cuándo vuelve a jugar Congo en el Mundial 2026?

Congo volverá a jugar en el Mundial 2026 como parte de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La fase eliminatoria arranca este domingo 28 de junio con el partido Sudáfrica vs Canadá.