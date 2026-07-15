La Casa Real Española confirmó que los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, estarán presentes en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

La familia real ocupará el palco para apoyar a la Furia Roja, que busca su segunda estrella tras el título de 2010.

Felipe VI ya había acompañado a la selección en partidos previos del torneo.

Final del Mundial 2026: Reyes de España y sus hijas estarán presentes (Captura de video)

Reyes de España y sus hijas estarán presente en la Final del Mundial 2026

La Casa Real anunció que los Reyes de España y sus hijas estarán en el palco del estadio MetLife para la final del Mundial 2026.

Felipe VI adelantó que se encontraban organizando los últimos detalles para que la Familia Real Española acudiera a apoyar a la Furia Roja.

Posteriormente, se confirmaría que los monarcas españoles serán parte del público que verá en vivo la final del Mundial 2026 entre España vs Argentina.

España buscará conseguir su segunda estrella tras conseguir su primer Mundial en 2010.

Sin embargo, deberán ganarle a la Selección de Argentina comandada por Lionel Messi que llega con el optimismo a tope después de remontarle a Inglaterra.

Cabe mencionar que no es la primera que el Felipe VI ya estuvo apoyando a España en el Mundial 2026.

El monarca acudió el pasado 26 de junio en el España vs Uruguay donde la Furia Roja ganó por un gol.

Después de dicha victoria, el Rey de España felicitó a los jugadores y prometió para la final.