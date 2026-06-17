Maxi Araújo es un futbolista uruguayo que se desempeña como extremo izquierdo y lateral izquierdo. Actualmente juega en el Sporting CP de Portugal y forma parte de la Selección de Uruguay, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más versátiles del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

En junio de 2026 durante la Copa del Mundo, marcó el gol del empate de Uruguay frente a Arabia Saudita en el debut de la selección celeste.

¿Quién es Maximiliano Araújo?

Maximiliano Javier Araújo Vilches, conocido como Maxi Araújo, es un futbolista uruguayo que ha destacado por su velocidad, capacidad de desborde y polivalencia para desempeñarse tanto en defensa como en ataque, logró consolidarse en el futbol mexicano antes de dar el salto al futbol europeo con el Sporting CP.

Además de su crecimiento a nivel de clubes, se ha convertido en una pieza habitual de la Selección de Uruguay, participando en procesos juveniles y posteriormente en la selección absoluta.

Maxi Araújo, jugador del Sporting CP y de la Selección de Uruguay. (maximilianoaraujo6/Instagram)

¿Qué edad tiene Maximiliano Araújo?

Maximiliano Javier Araújo Vilches nació el 15 de febrero de 2000 en Uruguay. Actualmente tiene 26 años de edad.

¿Maximiliano Araújo tiene pareja?

Sí. Maxi Araújo está casado con Leiza Gómez, con quien contrajo matrimonio el 16 de abril de 2024 tras varios años de relación.

Maxi Araújo, jugador del Sporting CP y de la Selección de Uruguay. (maximilianoaraujo6/Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Maximiliano Araújo?

Maxi Araújo es del signo Acuario, perteneciente al elemento aire. Las personas nacidas bajo este signo suelen asociarse con la independencia, la creatividad y una personalidad innovadora.

¿Maximiliano Araújo tiene hijos?

No. De acuerdo con la información pública disponible, Maximiliano Araújo no tiene hijos.

¿Qué estudió Maximiliano Araújo?

No existe información pública sobre estudios universitarios, licenciaturas, posgrados o diplomados realizados por Maximiliano Araújo.

Su formación profesional ha estado enfocada principalmente en el futbol desde su paso por las categorías juveniles de Montevideo Wanderers.

¿En qué ha trabajado Maximiliano Araújo?

Maxi Araújo es conocido por su carrera como futbolista profesional, destacando por su paso por el futbol uruguayo, mexicano y portugués.