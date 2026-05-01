Patrice Lair es un entrenador francés con una amplia trayectoria en el fútbol, especialmente en el fútbol femenil europeo. Su nombre ha destacado por los títulos que consiguió con el Olympique de Lyon y por su reciente etapa en el fútbol mexicano. Si quieres conocer más sobre su edad, familia, estudios y trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Patrice Lair?

Patrice Lair es un entrenador y exfutbolista francés; es reconocido principalmente por su éxito en el fútbol femenil, donde dirigió al Olympique de Lyon, uno de los clubes más dominantes de Europa, con el que ganó múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo la Champions League femenil.

Ha trabajado en clubes como Montpellier, Paris Saint-Germain Femenil, Guingamp y Bordeaux, así como en proyectos internacionales en África (Ruanda y Benín). En años recientes llegó al fútbol mexicano como entrenador del Toluca Femenil, aportando su experiencia europea al desarrollo de la Liga MX Femenil.

¿Qué edad tiene Patrice Lair?

Patrice Lair nació el 16 de junio de 1961 en Francia, por lo que actualmente tiene 64 años.

¿Patrice Lair tiene esposa?

No hay información disponible sobre si Patrice Lair tiene pareja, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Patrice Lair?

Al haber nacido el 16 de junio, Patrice Lair es Géminis, signo que se caracteriza por ser curioso, inteligente y observador.

¿Patrice Lair tiene hijos?

Se desconoce si Patrice Lair tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trayectoria como entrenador.

¿Qué estudió Patrice Lair?

No se conocen estudios universitarios específicos, pero cuenta con formación profesional como entrenador, incluyendo licencias europeas como UEFA Pro, que lo acreditan al más alto nivel técnico.

¿En qué ha trabajado Patrice Lair?

Patrice Lair se ha dedicado por completo a su carrera profesional en el fútbol, contando con experiencia multicontinental y especialización en futbol femenil: