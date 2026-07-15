El entrenador portugués Renato Manuel Alves Paiva dirige actualmente a Santos Laguna, equipo con el que debutará en el Apertura 2026 frente a Rayados.

Renato Paiva inició su carrera en 2004 dentro del departamento de desarrollo del Benfica, donde trabajó con categorías juveniles antes de dirigir al equipo de reservas.

Su trayectoria internacional incluye pasos por Independiente del Valle en Ecuador, Club León en México y Esporte Clube Bahía en Brasil.

Con experiencia también en Toluca, ahora busca consolidar su proyecto en la Liga MX.

¿Quién es Renato Paiva? DT de Santos Laguna

Renato Manuel Alves Paiva es un entrenador originario de Portugal y actual DT de Santos Laguna.

Santos Laguna debuta en el Apertura 2026 contra Rayados y Renato Paiva ha pedido a la afición, asegurando que en cada partido se irá perfeccionando su estrategia.

(ClubSantos)

¿Qué edad tiene Renato Paiva?

Renato Paiva nació el 22 de marzo de 1970; actualmente tiene 56 años de edad.

¿Quién es la esposa de Renato Paiva?

Renato Paiva está casado con Michelle Rizakalla Melhem.

¿Qué signo zodiacal es Renato Paiva?

Renato Paiva es Aries.

¿Cuántos hijos tieneRenato Paiva?

Renato Paiva tiene dos hijos:

Gonçalo Paiva

Mariana Paiva

Renato Paiva fue despedido del Botafogo (Jae Hong / AP)

¿Qué estudió Renato Paiva?

Renato Paiva ha enfocado su carrera en la dirección técnica y cuenta con la licencia de la UEFA Pro, el máximo certificado otorgado por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol.

¿En qué ha trabajado Renato Paiva?

Renato Paiva inició su carrera como entrenador en 2004, formando parte del departamento de desarrollo del club Benfica de Lisboa.

Estuvo a cargo de la Sub-14,17 y 19 de Portugal; posteriormente fue designado como técnico del equipo de reservas en la Segunda División de Portugal.

En 2021 fue contratado como entrenador del equipo Independiente del Valle de Ecuador.

Al año siguiente fue contrato como entrenado del Club León, donde permaneció en el cargo solo por 6 meses.

Renato Paiva también fue entrenador de Esporta Clube Bahía en Brasil, pero renunció al año siguiente.

El entrenador tiene una amplia experiencia en fútbol mexicano tras dirigir al Toluca F.C. y actualmente es DT del Santos Laguna.