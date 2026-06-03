Luego de la salida de André Jardine del América, comenzaron a surgir dudas sobre quién sería el nuevo entrenador de las Águilas.

La directiva del América ya analiza diferentes perfiles para ocupar el banquillo y Guillermo Almada, ex DT de Pachuca, apunta a ser el nuevo técnico americanista.

Guillermo Almada ya sabe lo que es ser campeón

Guillermo Almada es una de las opciones fuertes para dirigir al América el próximo torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Guillermo Almada ha sido campeón de la Liga MX y de la Concachampions, éste último que se le ha negado a la escuadra azulcrema en varias ocasiones.

El ex entrenador de los Tuzos también tuvo una participación destacada en la Copa Intercontinental 2024, donde conquistó el Derbi de las Américas ante Botafogo y la Copa Challenger de la FIFA frente al Al-Ahly.

Guillermo Almada apunta a dirigir al América tras salida de Jardine. (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

¿Guillermo Almada podría superar lo hecho por André Jardine?

En caso de que Guillermo Almada sea contratado como nuevo entrenador del América, el estratega tendría una dura tarea en la escuadra azulcrema.

Y es que André Jardine dejó un total de 6 títulos con el América, por lo que el DT uruguayo tendrá que superar una vara muy alta, misma que dejó el brasileño.