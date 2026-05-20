Unai Emery es un entrenador español, que ganó recientemente su quinto título de la Europa League.

Unai Emery, entrenador del Aston Villa (Emrah Gurel / AP Photo/Emrah Gurel)

¿Quién es Unai Emery?

Unai Emery es un entrenador español que ganó la Europa League 2026 con el Aston Villa de la Premier League.

¿Dónde nació Unai Emery?

Unai Emery nació en Hondarribia (Fuenterrabía), en la provincia de Guipúzcoa, País Vasco, España

¿Qué edad tiene Unai Emery?

Unai Emery tiene 54 años de edad.

¿Cuándo nació Unai Emery?

Unai Emery nació el 3 de noviembre de 1971 en España.

¿Qué signo zodiacal es Unai Emery?

Escorpio es el signo zodiacal de Unai Emery.

¿Quién es la pareja de Unai Emery?

Unai Emery es soltero, aunque se le ha vinculado con la empresaria Lucila Vila Segui. Luisa Fernández fue su esposa.

¿Unai Emery tiene hijos?

Unai Emery tiene un hijo llamado Lander Emery Fernández, quien juega el futbol de manera profesional.

¿Qué estudió Unai Emery?

Unai Emery no cuenta con estudios universitarios superiores. Obtuvo su Título Nacional de Entrenador en la Escuela Gallega en el año 2002

¿Cuándo debutó como entrenador Unai Emery?

El debut de Unai Emery como entrenador fue en 2004, con el Lorca Deportiva de la Segunda División B de España, club en el que se retiró como jugador.

Unai Emery ha ganado cinco títulos de la Europa League (Khalil Hamra / AP Photo/Khalil Hamra)

Logros de Unai Emery como entrenador

Unai Emery ss el único técnico que ha ganado la Europa League con tres equipos distintos (Sevilla, Villarreal y Aston Villa).

Ha disputado 6 finales de la Europa League, ganando 5 de ellas.

Títulos como entrenador: