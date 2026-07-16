Giovani Lo Celso es un futbolista profesional argentino que se desempeña como mediocampista y actualmente milita en el Real Betis de LaLiga de España, además de ser un habitual convocado de la selección de Argentina.

En 2026, Giovani Lo Celso volvió a estar en el foco mediático por su continuidad como una de las piezas importantes del Real Betis y por mantenerse en la órbita de la selección argentina, consolidándose como una alternativa de experiencia para el conjunto albiceleste gracias a su regularidad en el futbol europeo.

¿Quién es Giovani Lo Celso?

Giovani Lo Celso es un futbolista argentino nacido en Rosario, Santa Fe, que comenzó su carrera profesional con Rosario Central antes de dar el salto al futbol europeo.

Su trayectoria incluye pasos por clubes como Paris Saint-Germain, Real Betis, Tottenham Hotspur y Villarreal, además de representar a Argentina en competiciones internacionales.

Con el paso de los años se ha consolidado como uno de los mediocampistas más talentosos de su generación, destacando por su capacidad para generar juego, asistir y llegar al área rival.

¿Qué edad tiene Giovani Lo Celso?

Giovani Lo Celso nació el 9 de abril de 1996 en Rosario, Santa Fe, Argentina, por lo que actualmente tiene 30 años.

¿Giovani Lo Celso tiene pareja?

Sí. Giovani Lo Celso mantiene una relación con Magdalena Alcacer, conocida como Magui, con quien ha formado una familia y comparte parte de su vida personal en redes sociales.

¿Qué signo zodiacal es Giovani Lo Celso?

Giovani Lo Celso nació el 9 de abril, por lo que pertenece al signo Aries. Este signo corresponde al elemento fuego y suele relacionarse con personas competitivas, decididas, dinámicas y con capacidad de liderazgo.

¿Giovani Lo Celso tiene hijos?

Sí. El futbolista argentino es padre de una hija llamada Emilia, fruto de su relación con Magdalena Alcacer.

¿Qué estudió Giovani Lo Celso?

Su formación estuvo enfocada en el futbol desde temprana edad, desarrollándose en las categorías inferiores de Rosario Central, donde comenzó su camino hacia el profesionalismo.

¿En qué ha trabajado Giovani Lo Celso?

Giovani Lo Celso es reconocido por su trayectoria como futbolista profesional, tanto en Sudamérica como en Europa. Su calidad técnica lo ha convertido en un mediocampista importante en las principales ligas del continente y en un habitual de la selección argentina.