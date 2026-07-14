El delantero Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del fútbol español y como el máximo goleador de España en el Mundial 2026 con cinco tantos.

Su liderazgo y capacidad de definición lo han convertido en un referente tanto en su club como en la selección.

Con una trayectoria íntegra en la Real Sociedad desde su debut en 2015, Mikel Oyarzabal ha sumado títulos internacionales y actuaciones memorables, incluyendo su triplete en la Eurocopa 2024.

¿Quién es Mikel Oyarzabal?

Mikel Oyarzabal es el delantero y capitán de la Real Sociedad, club de LaLiga en el que ha desarrollado toda su carrera profesional

Destaca por su liderazgo, polivalencia y definición frente al arco. Es un arma letal en partidos decisivos.

En el Mundial 2026, se ha consolidado como el jugador revelación y máximo goleador de España con 5 tantos.

Mikel Oyarzabal (@mikel10oyar / Instagram)

¿Qué edad tiene Mikel Oyarzabal?

Mikel Oyarzabal nació en Éibar, Guipúzcoa, España, el 21 de abril de 1997 por lo que actualmente tiene 29 años de edad.

¿Quién es la esposa de Mikel Oyarzabal?

Mikel Oyarzabal no está casado; sin embargo, desde hace más de una década mantiene una relación sentimental con Ainhoa Larrauri, de 29 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Mikel Oyarzabal?

A Mikel Oyarzabal lo rige el signo zodiacal de tauro.

Mikel Oyarzabal (@mikel10oyar / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Mikel Oyarzabal?

Mikel Oyarzabal y Ainhoa Larrauri tienen un hijo en común llamado Martín. Actualmente están en la espera de su segundo hijo.

¿Qué estudió Mikel Oyarzabal?

Mikel Oyarzabal se graduó en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto.

Mikel Oyarzabal (@mikel10oyar / Instagram)

¿En qué ha trabajado Mikel Oyarzabal?

Mikel Oyarzabal comenzó su carrera en la escuela de Germán Andueza Berregi. Posteriormente, pasó a la cantera de la S. D. Éibar, donde permaneció hasta los 14 años.

En 2011, en edad cadete, se incorporó a la cantera de la Real Sociedad.

El 25 de octubre de 2015 debutó con el primer equipo, en el estadio Ciudad de Valencia.

El 19 de agosto de 2016 renovó su contrato con la Real Sociedad hasta 2022, ese mismo mes firmó otra renovación hasta 2024 con una cláusula de rescisión de 75 millones de euros.

En marzo de 2017 fue internacional con la categoría sub-21 de España.

En junio de 2019 se proclamó campeón de la Eurocopa sub-21, donde fue uno de los protagonistas al lograr dos goles en cinco partidos.

En mayo de 2016 debutó con la Selección Española frente a Bosnia.

En 2020 participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, ganó la medalla de plata con la selección española

Durante su participación en la Eurocopa 2024 se convirtió en el tercer jugador en la historia de la selección de España al marcar un triplete de goles. Anotó el gol de la victoria en la final frente a Inglaterra.

Fue convocado para disputar la Copa Mundial de Fútbol de 2026.