Lisa Baum se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más destacadas del fútbol europeo. Poco a poco ascendiendo en las ligas más importantes del mundo.

Con una trayectoria que comenzó en clubes locales de Alemania, Lisa Baum destacó en la Frauen-Bundesliga, y ahora espera un futuro prometedor en el Arsenal de Inglaterra.

¿Quién es Lisa Baum?

Lisa Baum es una futbolista profesional alemana que se desempeña principalmente como extrema y centrocampista.

Nació en Tanzania, pero se mudó a Alemania a los cuatro años, donde ha desarrollado toda su carrera deportiva.

Actualmente, forma parte de la plantilla del Arsenal W.F.C. en la Women’s Super League de Inglaterra.

Lisa Baum (@lisabaum06)

¿Qué edad tiene Lisa Baum?

Lisa Baum nació el 25 de noviembre de 2006, actualmente tiene 19 años.

¿Quién es el novio de Lisa Baum?

Lisa Baum no se encuentra actualmente en una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Lisa Baum?

Dado que la fecha de nacimiento de Lisa Baum es el 25 de noviembre, su signo zodiacal es Sagitario.

Lisa Baum llega al Arsenal (@arsenalwfc)

¿Cuántos hijos tiene Lisa Baum?

Lisa Baum no tiene hijos o hijas; actualmente está enfocada en su carrera profesional sin intención de formar una familia en el futuro inmediato.

¿Qué estudió Lisa Baum?

Lisa Baum recibió su educación en la escuela Am Heidberg (Stadtteilschule am Heidberg) en Alemania.

Se sabe que presentó los exámenes del Abitur (el examen de finalización de estudios medio superiores en Alemania).

Posterior a eso se enfocó en su carrera como deportistas, por lo que no tuvo una educación superior como tal.

¿En qué ha trabajado Lisa Baum?

Lisa Baum se ha desarrollado exclusivamente como futbolista profesional de alto rendimiento.

A pesar de solo contar con 19 años, ella ha militado en los siguientes clubes:

Hamburger SV (2022–2025): Donde ayudó al equipo a ascender de la tercera división a la Frauen-Bundesliga, anotando 17 goles en 59 apariciones.

RB Leipzig (2025–2026): Club en el que debutó en la primera división alemana y anotó 5 goles en una temporada.

Arsenal W.F.C. (2026–Presente): Su club actual, tras un traspaso permanente anunciado en julio de 2026.

Selección Nacional de Alemania: Ha representando a su país en diversas categorías inferiores, desde la Sub-17 hasta la Sub-23.