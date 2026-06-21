Después de superar el susto al sufrir un infarto, Fernando Gago, entrenador argentino, celebró el Día del Padre con su hijo y familia.

A través de las redes sociales, Verónica Laffitte, esposa de Fernando Gago, compartió un mensaje dirigido al entrenador del equipo Universidad de Chile.

¿Qué mensaje le envió su familia a Fernando Gago?

La esposa de Fernando Gago publicó un emotivo mensaje en su cuenta de “X” dedicado a al entrenador, quien se recupera de un infarto agudo sufrido el pasado 19 de junio, que lo llevó al hospital para ser intervenido.

En el mensaje, la pareja de Gago le recordó que Joaquín, su hijo, tiene al papá más fuerte y luchador del mundo, en alusión al complicado momento de salud que acaba de vivir el entrenador.

Agregó con certeza su confianza en que Gago siempre los vas a cuidar y ellos a él: “Te amamos infinito héroe de nuestro corazón”, escribió-

“Feliz día papi !!! Hoy más que nunca Feliz día mi vida !! Joaquín tiene sin duda al Papá más fuerte y luchador del mundo ! Gracias a vos y gracias a la vida por tenerte con nosotros” Verónica Laffitte, esposa de Fernando Gago

Fernando Gago, ex-DT de Chivas y Necaxa. (JONATHAN DUENAS)

¿Cómo está Fernando Gago tras sufrir un infarto?

De acuerdo a un comunicado compartido por la Clínica Alemana donde fue atendido Fernando Gago, el entrenador se encuentra estable, fuera de peligro y con buen ánimo.

Fernando Gago comenzará su proceso de rehabilitación cardíaca en el centro médico, lo que implica retomar la actividad física de manera progresiva.

El argentino no podrá dirigir los entrenamientos ni el próximo partido de Universidad de Chile en el torneo de Copa frente a Santiago Wanderers.