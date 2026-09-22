El Real Madrid pidió un nuevo presidente de La Liga española, debido a los comentarios del actual titular, Javier Tebas, contra el club merengue en relación a las quejas blancas contra el arbitraje.

A través de un comunicado, el Real Madrid respondió a lo dicho por Javier Tebas, quien criticó al club por atacar al equipo arbitral tras la derrota con el Atlético de Madrid.

“Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones” Real Madrid

“Es preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid” Real Madrid

Real Madrid pide a un presidente neutral en LaLiga

El Real Madrid señaló que dado el comportamiento del presidente de LaLiga, la competición de fútbol en España necesita un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad.

“Se necesita a alguien que comprenda la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección” Real Madrid

Javier Tebas, presidente de La Liga (@doblecincomx)

Esto dijo el presidente de LaLiga sobre el Real Madrid

Javier Tebas, presidente de LaLiga, escribió en la red social “X” que el Real Madrid siempre está buscando una excusa para quejarse, y que utiliza el supuesto error arbitral como una forma de ocultar sus deficiencias en la cancha.

“Sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia. Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada” Javier Tebas, presidente de LaLiga

Al respecto, el Real Madrid sostuvo que la intervención de Tebas es grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable.

“Resulta sorprendente que el presidente de La Liga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir a generar confianza en las instituciones” Javier Tebas, presidente de LaLiga

Cabe recordar que el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, llevó una hoja de papel con fotos a la conferencia de prensa posterior al partido el domingo y dijo que hubo “dos tarjetas rojas claras” que no se mostraron a jugadores del Atlético de Madrid.