Xavi Hernández regresó a los reflectores del futbol internacional este 12 de agosto de 2026, luego de ser anunciado como nuevo director técnico de la selección de Países Bajos.

Con Países Bajos tendrá su primera experiencia al frente de una selección nacional y buscará trasladar su propuesta de futbol de posesión y construcción desde el mediocampo al combinado neerlandés.

¿Quién es Xavi Hernández?

Xavier Hernández Creus, conocido deportivamente como Xavi Hernández, es un exfutbolista y entrenador español nacido en Terrassa, Barcelona, el 25 de enero de 1980.

Es considerado uno de los mejores centrocampistas de su generación y una de las figuras más importantes en la historia del FC Barcelona y de la selección española.

Su formación comenzó en las categorías inferiores del Barcelona, club al que llegó cuando tenía 11 años. Después de recorrer La Masía, debutó con el primer equipo en 1998 y permaneció 17 temporadas en la máxima categoría, hasta 2015. Con el Barça disputó 767 partidos y ganó 25 títulos, entre ellos ocho Ligas, cuatro Champions League y tres Copas del Rey.

¿Cuántos años tiene Xavi Hernández?

Xavi Hernández tiene 46 años; nació el 25 de enero de 1980 en Terrassa, Barcelona, España.

¿Quién es la esposa de Xavi Hernández?

La esposa de Xavi Hernández es Núria Cunillera, periodista española con quien se casó en julio de 2013 en Blanes, Girona. La pareja mantiene una vida relativamente discreta y tiene dos hijos.

¿Qué signo zodiacal es Xavi Hernández?

Xavi Hernández es Acuario, ya que nació el 25 de enero.

¿Cuántos hijos tiene Xavi Hernández?

Xavi Hernández y Núria Cunillera tienen dos hijos, nacidos durante la etapa de la familia en Catar.

¿Qué estudió Xavi Hernández?

Xavi Hernández se formó principalmente en el futbol desde su infancia. Ingresó a las categorías inferiores del FC Barcelona a los 11 años, donde realizó su formación deportiva en La Masía.

¿En qué ha trabajado Xavi Hernández?

Xavi Hernández comenzó su carrera profesional como futbolista en el FC Barcelona, club en el que debutó con el primer equipo en 1998 y permaneció durante 17 temporadas. También fue una de las principales figuras de la selección de España, con la que conquistó la Eurocopa 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa 2012.

Tras retirarse como jugador, Xavi Hernández inició su carrera como entrenador en el Al-Sadd de Catar, antes de regresar al FC Barcelona para dirigir al primer equipo. A lo largo de su trayectoria ha trabajado tanto en clubes como en la selección española: