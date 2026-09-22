Ponen a Coca-Cola en la mira de Cofepris por la campaña “Coca-Cola 100 años junto a México” protagonizada por Luis Miguel.

El Poder del Consumidor denunció ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la campaña publicitaria “Coca-Cola 100 años junto a México” por presuntamente violar las normas sanitarias que regulan la publicidad de productos con sellos de advertencia.

Los anuncios, difundidos en redes sociales, muestran a Luis Miguel -de 56 años- bebiendo Coca-Cola a la par que se muestran escenas cotidianas de la identidad mexicana. Canciones como “El viajero” de fondo entrelazan la presencia del cantante con la memoria colectiva de varias generaciones. La escena crea nostalgia.

El nuevo comercial de Luis Miguel y Coca-Cola. (@luismiguel)

¿Por qué denuncian la campaña de Coca-Cola con Luis Miguel?

A través de una carta informativa, la organización explica que la campaña de Coca-Cola, protagonizada por Luis Miguel, relaciona la mexicanidad con las bebidas azucaradas.

Esto va en contra del artículo 24 Bis del RLGSMP, el cual prohíbe el uso de celebridades para promover productos con etiquetado de advertencia.

Explican que al usar a un cantante como Luis Miguel, quien es muy querido en México e incluso popular entre las nuevas generaciones, normaliza e incentiva el consumo de productos asociados a enfermedades no transmisibles.

Respaldando la declaración hacen mención del estudio que coloca a México como uno de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas, lo que se vincula a más de 230 mil nuevos casos anuales de diabetes y enfermedades cardiovasculares en adultos.

El Instituto Nacional de Salud Pública, INSP reporta que el consumo de bebidas azucaradas causa alrededor de 40 mil muertes al año en México, representando el 6.9% de las muertes en personas mayores de 20 años.

De estos decesos, 23 mil 433 (57%) son por diabetes, lo que equivale al 35.6% de todas las muertes por esta enfermedad en el país.

La situación es critica en el sur (22.8%), seguida del centro (18.0%) y el norte (17.4%).

Con base a esta información, se solicita a Cofepris investigar la campaña, suspenderla y retirarla de forma definitiva.