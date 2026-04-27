Cristian Cabrera Araujo es un peleador de boxeo y entrenador de influencers, quien apoyó al creador de contenido mexicano Abraham Flores en su pelea contra Nando en el Supernova Génesis 2026.

¿Quién es Cristian Cabrera Araujo?

Cristian Cabrera Araujo cuenta con una trayectoria en el boxeo, lo que le ha permitido incursionar como entrenador en eventos como el Supernova Génesis, un magno espectáculo de boxeo aficionado que enfrenta a influencers, streamers y celebridades de Latinoamérica.

¿Qué edad tiene Cristian Cabrera Araujo?

Cristian Cabrera Araujo tiene alrededor de 30 años; sin embargo, no se precisa una fecha exacta de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Cristian Cabrera Araujo?

Cristian Cabrera Araujo mantiene una relación formal y estable, la cual presume en sus redes sociales; no obstante, el perfil de su pareja se mantiene fuera del ojo público.

Cristian Cabrera Araujo, el entrenador de influencers en Supernova Génesis. (brujo_box/Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Cristian Cabrera Araujo?

Al no contar con una fecha de nacimiento precisa, se desconoce el signo zodiacal de Cristian Cabrera Araujo.

¿ Cristian Cabrera Araujo tiene hijos?

Sí, Cristian Cabrera Araujo tiene una hija junto a su esposa.

¿Qué estudió Cristian Cabrera Araujo?

Cristian Cabrera Araujo destaca por su carrera profesional como entrenador; no obstante, se desconoce su grado de estudios.

¿En qué ha trabajado Cristian Cabrera Araujo?

Cristian Cabrera Araujo es reconocido por entrenar a influencers y personalidades de internet; una de sus participaciones más recientes fue en el equipo de Abraham Flores durante el Supernova Génesis 2026.