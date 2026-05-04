El lunes 4 de abril de 2026 se confirmó la muerte de de Eduardo Lamazón, una de las voces más reconocidas del boxeo en México.

Su partida generó conmoción en el ámbito deportivo, donde dejó una huella profunda como analista, comentarista y directivo del Consejo Mundial de Boxeo.

Nacido en Argentina, Lamazón desarrolló gran parte de su carrera en México, convirtiéndose en referente del pugilismo.

Periodistas, promotores y exboxeadores expresaron sus condolencias, recordando su profesionalismo y estilo analítico que marcó época en la televisión deportiva mexicana.

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