Piero Hincapié es una de las figuras más importantes del fútbol de Ecuador, considerado como una de las promesas en el deporte local e internacional.

Pues su historia va desde la playas de Ecuador, hasta la Bundesliga alemana y la Premier League inglesa, donde milita actualmente Piero Hincapié.

¿Quién es Piero Hincapié?

Piero Martín Hincapié Reyna, mejor conocido como Piero Hincapié, es un futbolista profesional ecuatoriano que se desempeña principalmente como defensa central o lateral izquierdo.

Actualmente forma parte de la selección nacional de Ecuador y el Arsenal F. C. de Inglaterra.

Piero Hincapié (@pierohincapie)

¿Qué edad tiene Piero Hincapié?

Piero Hincapié nació el 9 de enero de 2002, actualmente tiene 24 años de edad.

¿Quién es la esposa de Piero Hincapié?

Piero Hincapié estuvo saliendo con la influencer española, Aura de la Cruz, relación que terminó en junio de 2026.

Posteriormente, se dio un rumor que lo vinculaba con la cantante estadounidense Sabrina Carpenter; sin embargo, no existe evidencia de que tengan una relación.

¿Qué signo zodiacal es Piero Hincapié?

Al haber nacido el 9 de enero, el signo de Piero Hincapié es Capricornio.

Piero Hincapié (@pierohincapie)

¿Cuántos hijos tiene Piero Hincapié?

No hay información pública sobre posibles hijos o hijas vinculadas a Piero Hincapié.

¿Qué estudió Piero Hincapié?

Piero Hincapié tendría completa su educación académica hasta el bachillerato; no obstante, no hay detalles de que tenga un grado en un nivel superior.

Su formación ha estado centrada en el fútbol profesional desde una edad muy temprana en las divisiones formativas de los clubes Norte América e Independiente del Valle.

¿En qué ha trabajado Piero Hincapié?

Piero Hincapié es un jugador joven, aún así ya ha estado en varios clubes importantes tanto en Ecuador, como en Europa.

Estos son los equipos donde ha militado Piero Hincapié:

Independiente del Valle (Ecuador): Debutando en 2019 y ganando la Copa Libertadores Sub-20 en 2020

Talleres de Córdoba (Argentina): Jugó entre 2020 y 2021

Bayer Leverkusen (Alemania): Se unió en 2021 y fue parte del equipo que ganó la Bundesliga invicta, la Copa de Alemania y la Supercopa en 2024.

Arsenal F. C. (Inglaterra): Se unió en 2025, inicialmente a préstamo, y en junio de 2026 el club hizo oficial su compra permanente tras ganar la Premier League en su temporada de debut