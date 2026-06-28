Ryan Isaac Mendes da Graça es conocido en el mundo del fútbol como el capitán de la selección de Cabo Verde.

Equipo que debuta en durante el Mundial 2026 organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ha dado mucho de que hablar en su participación.

Ahora se suma una denuncia de abuso sexual por parte de su capitán Ryan Mendes, quién es investigado por la policía de Nueva Zelanda.

¿Quién es Ryan Mendes?

Ryan Mendes es el capitán de la selección de Cabo Verde, en su debut en el Mundial 2026 ha sorprendido a los fanáticos del fútbol de todo el planeta.

Actualmente, Ryan Mendes se desempeña como extremo y capitán de los Tiburones Azules.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, es investigado por presunta violación (Yazmín Betancourt)

¿Qué edad tiene Ryan Mendes?

De acuerdo con los datos disponibles en internet, Ryan Mendes nació un 8 de enero de 1990, por lo que este 2026 cumplió los 36 años de edad.

¿Quién es su esposa de Ryan Mendes?

La vida privada del jugador de Cabo Verde se desconoce, por lo que no se sabe si tiene esposa o no.

¿Qué signo zodiacal es Ryan Mendes?

Al tener su fecha de nacimiento como el 8 de nero se sabe que Ryan Mendes es del signo zodiacal Capricornio.

Las personas nacidas bajo este signo zodiacal son descritas como ambiciosas, trabajadoras y disciplinadas.

¿Cuántos hijos tiene Ryan Mendes?

Por el momento, se desconoce si Ryan Mendes tiene hijos debido a que esta información de su vida personal se mantiene como privada y de bajo perfil.

¿Qué estudió Ryan Mendes?

No hay registros de estudios universitarios de Ryan Mendes; sin embargo, hay registros de que se mudó a Francia a los 18 años para integrarse a las academias juveniles de futbol, priorizando su carrera deportiva.

¿En qué ha trabajado Ryan Mendes?

Ryan Mendes ha dado prioridad a su carrera deportiva dentro del futbol, pasando por diversos clubes internacionales. Entre ellos: