Frenkie de Jong es un destacando futbolista neerlandés que ha destacado como mediocampista clave tanto en el FC Barcelona como en la selección de Países Bajos.

Se destaca a nivel mundial por su extraordinaria visión de juego, conducción de balón bajo presión y versatilidad táctica.

¿Quién es Frenkie de Jong, futbolista de Países Bajos?

Frenkie de Jong nació el 12 de mayo de 1997 es un futbolista profesional neerlandés que se desempeña como centrocampista en el Barcelona de la liga española y en la selección nacional de los Países Bajos.

Frenkie de Jong, futbolista de Países Bajos (@frenkiedejong / Instagram )

Actualmente es considerado uno de los jugadores clave de su equipo, donde ejerce como tercer capitán.

Frenkie de Jong es reconocido por su visión de juego, capacidad de regate en espacios reducidos y precisión en el pase.

Es un futbolista extremadamente versátil que puede jugar como mediocentro defensivo, organizador, centrocampista de área a área e incluso como defensa central.

Frenkie de Jong utiliza el número 21 como homenaje a su abuelo, quien nació un 21 de abril.

¿Cuántos años tiene Frenkie de Jong, futbolista de Países Bajos?

Frenkie de Jong tiene 29 años de edad.

¿Quién es la esposa de Frenkie de Jong, futbolista de Países Bajos?

Frenkie de Jong se encuentra casado con Mikky Kiemeney, su novia desde la secundaria.

¿Qué signo zodiacal es Frenkie de Jong, futbolista de Países Bajos?

Frenkie de Jong es del signo zodiacal Tauro.

Frenkie de Jong, futbolista de Países Bajos (@frenkiedejong / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Frenkie de Jong, futbolista de Países Bajos?

Frenkie de Jong y Mikky Kiemeney tienen dos hijos: Miles y Mason.

¿Qué estudió Frenkie de Jong, futbolista de Países Bajos?

Frenkie de Jong se enfocó en su desarrollo como futbolista profesional.

¿En qué ha trabajado Frenkie de Jong, futbolista de Países Bajos?

Frenkie de Jong comenzó su formación en el ASV Arkel y luego pasó a la academia del Willem II, donde debutó profesionalmente en mayo de 2015, justo antes de cumplir 18 años.

Fue fichado por el Ajax por una cifra simbólica de 1 euro (más una cláusula de reventa).

En la temporada 2018-19, lideró al equipo a ganar el doblete nacional (Liga y Copa) y a alcanzar las semifinales de la UEFA Champions League, siendo nombrado mejor centrocampista del torneo.

Se unió al club F. C. Barcelona en julio de 2019 por 75 millones de euros. En abril de 2026, se convirtió en el jugador neerlandés con más partidos en la historia del Barcelona (293 encuentros), superando el récord previo de Phillip Cocu.

Ha ganado múltiples títulos con el club, incluyendo La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Hizo su debut con la selección de los Países Bajos en septiembre de 2018. Ha representado a su país en la Eurocopa 2020 y en los Mundiales de 2022 y 2026.

Fue pieza fundamental en el equipo que quedó subcampeón de la primera edición de la UEFA Nations League en 2019, donde fue elegido el mejor jugador joven del torneo.

Sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha durante un entrenamiento, lo que lo obligó a estar de baja varias semanas en el tramo decisivo de la temporada 2025-26.

Estuvo fuera de las canchas por aproximadamente seis semanas, perdiéndose los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid. Reapareció progresivamente en el mes de abril.

Frenkie de Jong se encuentra disputando la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con la selección de los Países Bajos, aunque reconoció públicamente que juega con ligeras molestias en la rodilla.