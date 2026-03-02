El árbitro César Ramos y otros dos silbantes quedaron varados en Catar debido al conflicto armado que afecta la zona.

El vuelo de Cesar Ramos salió de Dubai rumbo a Dallas, pero al iniciar los ataques de Israel a Irán, el avión fue llevado a Catar.

El grupo de árbitros mexicanos está protegido en un hotel sin poder aún regresar a México.

¿Por qué está César Ramos en Catar?

César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra arbitraron hace unos días en Emiratos Árabes Unidos, pero su regreso a México no ocurrió por el cierre del espacio aéreo en el Medio Oriente y se mantienen en Catar.

Los silbantes viajaban de regreso a México, pero el vuelo comercial fue desviado a Catar, donde se encuentran hospedados.

César Ramos y compañía fueron invitados a arbitrar el partido de la Jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita: Al Qadisya vs Al-Ettifaq.

¿Qué ha hecho la Femexfut para apoyar a los árbitros varados en Catar?

La Federación Mexicana de Futbol ha estado en comunicación con los árbitros varados en Catar, entre ellos César Ramos, buscando apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Este lunes 2 de marzo se definirá el día que pudieran volver los árbitros de la Liga MX a México.

Se trabaja para definir la aerolínea y ruta por la cual podrán regresar a México los árbitros internacionales.

Comunicado Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX)

Árbitros mexicanos se encuentran a salvo en Catar

La Federación Mexicana de Futbol, a través de la Comisión de Árbitros, informó que César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra, se encuentran a salvo en un hotel de Doha, Catar.

En la Liga MX, el partido más reciente que arbitró César Ramos fue en la Jornada 6 del Clausura 2026, en el Clásico Nacional entre América y Chivas.