La Gran final del Apertura 2025 de la Liga MX será dirigida por el árbitro César Ramos, el domingo 14 de diciembre. Conoce el historial y polémicas del silbante en relación a Toluca y Tigres en Liguilla.
Historial y polémicas del árbitro César Ramos con Toluca de cara a la Final de la Liga MX 2025
Toluca necesita remontar el marcador en la Gran Final de la Liga MX 2025 ante Tigres, y tendrá que hacerlo con el recuerdo rondando del historial negativo que tienen con el árbitro César Ramos, quien dirigirá el partido.
A Toluca no le ha ido muy bien cuando César Ramos es el árbitro central en las finales donde se define al campeón.
- La primera Final en la que César Ramos dirigió un partido de Toluca fue en la Copa MX de 2018, y los Diablos Rojos fueron derrotados.
- En el Clausura 2018, pero como parte de la Liga MX, Tolcua perdió la Final con Santos gracias y César Ramos fue el árbitro.
César Ramos, el amuleto de los Tigres en las finales de Liga MX
Tigres llega con ventaja a la Gran Final de la Liga MX 2025, y la confianza creció luego de conocer que César Ramos será el árbbitro del partido.
El título más reciente de los Tigres es del Clausura 2023, y en el camino se enfrentaron al Toluca.
Fue en los cuartos de final cuando el equipo regio goleó en la tda a Toluca por 4-1, mientras que en la Vuelta, con César Ramos en la cancha, los felinos se impusieron 5-4.
Tigres llegó a la Final y César Ramos pitó el segundo partido, en el que los felinos logaron su octavo título de la Liga MX .
Finales de Tigres con César Ramos como árbitro:
- Tigres venció a León en el Clausura 2019
- Tigres ganó a Chivas en el Clausura 2023
¿Cuándo y a qué hora es el partido de ida de la Final de la Liga MX 2025?
La final de vuelta del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres se jugará el domingo 14 de diciembre y el árbitro será César Ramos.
- Partido: Toluca vs Tigres
- Fecha: Domingo 14 de diciembre del 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Canales 5, 7, TUDN, ViX, Tubi y FOX One
- Sede: Estadio Nemesio Diez