La Gran final del Apertura 2025 de la Liga MX será dirigida por el árbitro César Ramos, el domingo 14 de diciembre. Conoce el historial y polémicas del silbante en relación a Toluca y Tigres en Liguilla.

Historial y polémicas del árbitro César Ramos con Toluca de cara a la Final de la Liga MX 2025

Toluca necesita remontar el marcador en la Gran Final de la Liga MX 2025 ante Tigres, y tendrá que hacerlo con el recuerdo rondando del historial negativo que tienen con el árbitro César Ramos, quien dirigirá el partido.

A Toluca no le ha ido muy bien cuando César Ramos es el árbitro central en las finales donde se define al campeón.

La primera Final en la que César Ramos dirigió un partido de Toluca fue en la Copa MX de 2018, y los Diablos Rojos fueron derrotados.

En el Clausura 2018, pero como parte de la Liga MX, Tolcua perdió la Final con Santos gracias y César Ramos fue el árbitro.

César Ramos, el amuleto de los Tigres en las finales de Liga MX

Tigres llega con ventaja a la Gran Final de la Liga MX 2025, y la confianza creció luego de conocer que César Ramos será el árbbitro del partido.

El título más reciente de los Tigres es del Clausura 2023, y en el camino se enfrentaron al Toluca.

Fue en los cuartos de final cuando el equipo regio goleó en la tda a Toluca por 4-1, mientras que en la Vuelta, con César Ramos en la cancha, los felinos se impusieron 5-4.

Tigres llegó a la Final y César Ramos pitó el segundo partido, en el que los felinos logaron su octavo título de la Liga MX .

Finales de Tigres con César Ramos como árbitro:

Tigres venció a León en el Clausura 2019

Tigres ganó a Chivas en el Clausura 2023

¿Cuándo y a qué hora es el partido de ida de la Final de la Liga MX 2025?

La final de vuelta del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres se jugará el domingo 14 de diciembre y el árbitro será César Ramos.