Benjamin Asare, portero del Hearts of Oak y de la Selección de Ghana, se ha convertido en una de las revelaciones del Mundial 2026 gracias a su inspiradora trayectoria y sólido desempeño.

Criado por su abuela en Accra, trabajó en oficios como carpintero y vendedor ambulante antes de iniciar su carrera profesional a los 24 años.

Hoy, tras superar una grave lesión y debutar en 2025 con los “Black Stars”, Asare brilla en la Copa del Mundo, destacando con atajadas decisivas ante Panamá e Inglaterra.

Benjamin Asare, portero de Ghana (@official.asare16 / Instagram )

¿Quién es Benjamin Asare, portero de Ghana?

Benjamin Asare es un portero ghanés que actualmente juega para el Hearts of Oak en la Liga Premier de Ghana y es integrante de la selección nacional de su país, conocidos como los “Black Stars”.

Se ha convertido en una de las figuras más destacadas del Mundial 2026 debido a su inusual camino al profesionalismo y su sólido desempeño en el torneo.

Benjamin Asare nació el 13 de julio de 1992 y fue criado por su abuela tras la muerte de su madre cuando era pequeño.

Originalmente jugaba como mediocampista y cambió a la portería en la escuela por curiosidad y ganas de un desafío.

En 2021 sufrió una grave fractura de pierna que lo mantuvo fuera de las canchas por 18 meses, periodo durante el cual los médicos incluso le aconsejaron retirarse.

Ganó notoriedad en redes sociales por sus métodos de entrenamiento, específicamente un video donde se le ve practicando en una piscina con ligas para mejorar su potencia, reflejos y recuperación física.

Su humildad también ha sido resaltada por la prensa, mencionándose que incluso después de debutar con la selección en 2025, se le vio viajando en transporte público para asistir a sus entrenamientos, lo que motivó a un empresario local a regalarle un automóvil nuevo.

¿Cuántos años tiene Benjamin Asare, portero de Ghana?

Benjamin Asare tiene 33 años de edad.

¿Quién es la esposa de Benjamin Asare, portero de Ghana?

Benjamin Asare no está casado, sin embargo reportes señalan que mantiene una relación estable desde hace muchos años con su novia de toda la vida.

El portero ha preferido mantener su vida privada alejada de los medios, aunque se sabe que su pareja ha sido parte fundamental de su carrera.

¿Qué signo zodiacal es Benjamin Asare, portero de Ghana?

Benjamin Asare es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Benjamin Asare, portero de Ghana?

Reportes señalan que Benjamin Asare tiene dos hijos.

¿Qué estudió Benjamin Asare, portero de Ghana?

No hay información pública acerca de los estudios de Benjamin Asare.

Benjamin Asare, portero de Ghana (@official.asare16 / Instagram )

¿En qué ha trabajado Benjamin Asare, portero de Ghana?

Antes de consolidarse como futbolista profesional, trabajó como cobrador de autobús, carpintero, albañil, doblador de acero y vendedor ambulante.

Benjamin Asare no realizó divisiones inferiores; en su lugar, pulió sus reflejos entrenando descalzo en las playas de Korle Gonno, en Accra.

Inició su carrera profesional relativamente tarde, entre los 24 - 25 años, con el Sporting Mirren en 2017.

Posteriormente jugó para el Accra City Stars (2018-2020) y el Great Olympics (2020-2024), antes de unirse al Hearts of Oak en julio de 2024.

De los 26 convocados por la selección de Ghana, Benjamin Asare es el único futbolista que juega en la liga local ghanesa; los demás militan en ligas de Europa o Arabia Saudita.

Se convirtió en el primer portero activo de la Premier League de Ghana en disputar minutos en un Mundial.

Benjamin Asare debutó al entrar como sustituto en el medio tiempo del partido contra Panamá, tras una lesión del titular Lawrence Ati-Zigi.

Ha mantenido su portería en cero en sus enfrentamientos contra Panamá (victoria 1-0) e Inglaterra (empate 0-0), destacándose por sus atajadas ante figuras como Harry Kane y Bukayo Saka.

A pesar de su éxito mundialista, Asare es considerado el jugador “más barato” del torneo, con un valor de mercado estimado en 100,000 euros.

En 2025, fue elegido el Mejor Futbolista Masculino del Año por la Asociación de Escritores Deportivos de Ghana (SWAG) y ha recibido múltiples premios al mejor portero del mes en su liga local.