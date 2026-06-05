A pocos días de la inauguración del Mundial 2026, un video en redes sociales despertó nostalgia al mostrar cómo era el álbum Panini del Mundial México 86.

A diferencia de las ediciones actuales, aquel coleccionable tenía hojas normales y las estampas se pegaban con pegamento solo en la parte superior, lo que generaba desgaste en las páginas.

Pese a ello, las estampas se conservan en buen estado y hoy el álbum es considerado pieza de colección, especialmente por incluir figuras históricas como Diego Maradona.

¿Cómo era el álbum Panini del Mundial México 86?

En el video podemos ver hoja por hoja, cómo era el álbum Panini del Mundial México 86, el cual está casi lleno, pues notamos que le faltan algunas estampas.

Lo que más destaca entre el álbum Panini del Mundial México 86 y el del Mundial 2026, es que el primero tenía hojas normales, mientras el segundo las tiene “plastificadas”.

Cosa que se hace evidente en el desgaste de cada una de estas; además notamos que las estampas no se pegaban en su totalidad.

En los álbumes antiguos las estampas no tenían adhesivo, cada persona las tenía que pegar con pegamento y solo de la orilla superior.

Pues algunos de estos libros coleccionables contaban con explicaciones en cada uno de los espacios de las estampas.

Lo interesante de todo esto es que aunque el álbum se nota desgastado, las estampas están en perfectas condiciones.

Álbum Panini del Mundial México 86 (Especial)

El álbum Panini del Mundial México 86 es considerado una pieza de colección

Si bien se puede pensar que son piezas desechables, cosas como el álbum Panini del Mundial México 86 son objeto de colección, tal y como lo sería el del Mundial 2026.

Pues es una parte de la historia del deporte internacional, claro que debe de estar en buenas condiciones; algo que no pasa con el álbum Panini del Mundial México 86 del video.

Aún así es bastante codiciado por coleccionistas, más ahora que la editorial italiana dejará de tener la licencia del álbum, por lo que se volverá más solicitado.

Además el hecho de ver a futbolistas como Maradona, en el momento que ganó el torneo, despierta la nostalgia en las personas que vivieron ese Mundial.