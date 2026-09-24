Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua es un boxeador británico de peso pesado, de ascendencia nigeriana y dos veces campeón mundial unificado. También es medallista de oro olímpico y una de las figuras más reconocidas del boxeo británico.
Actualmente tiene 36 años y mantiene su carrera profesional activa. Su combate más reciente fue el 25 de julio de 2026, cuando derrotó por nocaut a Kristian Prenga en el segundo asalto, en Arabia Saudita.
¿Quién es Anthony Joshua?
Anthony Joshua es un boxeador profesional británico nacido en Watford, Hertfordshire, Inglaterra, el 15 de octubre de 1989. Es hijo de padres británico-nigerianos y su ascendencia está vinculada con la comunidad yoruba de Nigeria. En el mundo del boxeo es conocido por el sobrenombre de “AJ”.
Joshua ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en la categoría de superpesados, representando a Gran Bretaña. Antes de convertirse en profesional, también consiguió títulos importantes dentro del boxeo amateur británico.
En 2019 perdió por primera vez como profesional ante Andy Ruiz Jr., pero recuperó los títulos en la revancha celebrada ese mismo año. Posteriormente sufrió dos derrotas ante Oleksandr Usyk, quien le arrebató los campeonatos de la AMB, FIB y OMB.
Después de una derrota ante Daniel Dubois en 2024, Joshua regresó al ring en diciembre de 2025 para vencer por nocaut a Jake Paul en el sexto asalto. En julio de 2026 derrotó a Kristian Prenga por nocaut en el segundo round, después de levantarse de dos caídas en el primer asalto.
¿Qué edad tiene Anthony Joshua?
Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua nació el 15 de octubre de 1989 en Watford, Hertfordshire, Inglaterra. Al 24 de septiembre de 2026, Anthony Joshua tiene 36 años y cumplirá 37 el próximo 15 de octubre.
¿Anthony Joshua tiene pareja?
Anthony Joshua no está casado y mantiene su vida sentimental principalmente alejada de los reflectores. Su relación personal más conocida fue con Nicole Osbourne, con quien tuvo un hijo.
¿Qué signo zodiacal es Anthony Joshua?
Anthony Joshua es Libra, debido a que nació el 15 de octubre. Las características como diplomacia, equilibrio y sociabilidad corresponden a la interpretación astrológica.
¿Anthony Joshua tiene hijos?
Sí. Anthony Joshua tiene un hijo llamado Joseph “JJ” Joshua, nacido en 2015, fruto de su relación con Nicole Osbourne.
El boxeador mantiene una postura reservada respecto de su vida familiar y ha procurado mantener a su hijo alejado de la exposición constante de los medios.
¿Qué estudió Anthony Joshua?
Anthony Joshua cursó su educación escolar entre Nigeria y Reino Unido, pero no cuenta con una licenciatura universitaria ni con estudios de posgrado documentados públicamente.
¿En qué ha trabajado Anthony Joshua?
Anthony Joshua ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en el boxeo, aunque antes de convertirse en una figura internacional desempeñó otros trabajos.
- Trabajador de la construcción: Antes de dedicarse completamente al boxeo, trabajó como albañil.
- Boxeador amateur: Comenzó a practicar boxeo alrededor de los 18 años y compitió en torneos del circuito británico.
- Representante de Gran Bretaña: Formó parte del equipo británico de boxeo y consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
- Campeón olímpico: Ganó la medalla de oro en la categoría de superpesados en Londres 2012.
- Boxeador profesional: Debutó profesionalmente en octubre de 2013 y construyó una larga racha invicta durante los primeros años de su carrera.
- Campeón británico y de la Commonwealth: Conquistó títulos regionales antes de convertirse en campeón mundial.
- Campeón de la FIB: Derrotó a Charles Martin en 2016 y consiguió su primer campeonato mundial profesional.
- Campeón unificado: En 2017 venció a Wladimir Klitschko y sumó los títulos de la AMB y la IBO a su campeonato de la FIB.
- Campeón de la OMB: Derrotó a Joseph Parker en 2018 y se convirtió en campeón de tres de los principales organismos mundiales.
- Recuperación de títulos: En diciembre de 2019 derrotó a Andy Ruiz Jr. en la revancha y recuperó sus campeonatos.
- Carrera profesional posterior: Después de sus derrotas ante Oleksandr Usyk y Daniel Dubois, continuó con su carrera profesional.
- Victoria ante Jake Paul: En diciembre de 2025 derrotó a Jake Paul por nocaut en el sexto asalto.
- Victoria ante Kristian Prenga: El 25 de julio de 2026 venció a Prenga por nocaut en el segundo asalto en el Jeddah Superdome de Arabia Saudita. El triunfo dejó su récord en 30-4, con 27 nocauts.
- Próximo combate: El 11 de diciembre de 2026 enfrentará a Tyson Fury en el Principality Stadium de Cardiff, Gales. La pelea será transmitida globalmente por Netflix.