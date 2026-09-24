Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua es un boxeador británico de peso pesado, de ascendencia nigeriana y dos veces campeón mundial unificado. También es medallista de oro olímpico y una de las figuras más reconocidas del boxeo británico.

Actualmente tiene 36 años y mantiene su carrera profesional activa. Su combate más reciente fue el 25 de julio de 2026, cuando derrotó por nocaut a Kristian Prenga en el segundo asalto, en Arabia Saudita.

¿Quién es Anthony Joshua?

Anthony Joshua es un boxeador profesional británico nacido en Watford, Hertfordshire, Inglaterra, el 15 de octubre de 1989. Es hijo de padres británico-nigerianos y su ascendencia está vinculada con la comunidad yoruba de Nigeria. En el mundo del boxeo es conocido por el sobrenombre de “AJ”.

Joshua ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en la categoría de superpesados, representando a Gran Bretaña. Antes de convertirse en profesional, también consiguió títulos importantes dentro del boxeo amateur británico.

En 2019 perdió por primera vez como profesional ante Andy Ruiz Jr., pero recuperó los títulos en la revancha celebrada ese mismo año. Posteriormente sufrió dos derrotas ante Oleksandr Usyk, quien le arrebató los campeonatos de la AMB, FIB y OMB.

Después de una derrota ante Daniel Dubois en 2024, Joshua regresó al ring en diciembre de 2025 para vencer por nocaut a Jake Paul en el sexto asalto. En julio de 2026 derrotó a Kristian Prenga por nocaut en el segundo round, después de levantarse de dos caídas en el primer asalto.

¿Qué edad tiene Anthony Joshua?

Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua nació el 15 de octubre de 1989 en Watford, Hertfordshire, Inglaterra. Al 24 de septiembre de 2026, Anthony Joshua tiene 36 años y cumplirá 37 el próximo 15 de octubre.

¿Anthony Joshua tiene pareja?

Anthony Joshua no está casado y mantiene su vida sentimental principalmente alejada de los reflectores. Su relación personal más conocida fue con Nicole Osbourne, con quien tuvo un hijo.

¿Qué signo zodiacal es Anthony Joshua?

Anthony Joshua es Libra, debido a que nació el 15 de octubre. Las características como diplomacia, equilibrio y sociabilidad corresponden a la interpretación astrológica.

¿Anthony Joshua tiene hijos?

Sí. Anthony Joshua tiene un hijo llamado Joseph “JJ” Joshua, nacido en 2015, fruto de su relación con Nicole Osbourne.

El boxeador mantiene una postura reservada respecto de su vida familiar y ha procurado mantener a su hijo alejado de la exposición constante de los medios.

¿Qué estudió Anthony Joshua?

Anthony Joshua cursó su educación escolar entre Nigeria y Reino Unido, pero no cuenta con una licenciatura universitaria ni con estudios de posgrado documentados públicamente.

¿En qué ha trabajado Anthony Joshua?

Anthony Joshua ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en el boxeo, aunque antes de convertirse en una figura internacional desempeñó otros trabajos.