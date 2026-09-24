Tyson Luke Fury es un boxeador profesional británico de peso pesado, nacido en Wythenshawe, Manchester, Inglaterra. A lo largo de su carrera se ha consolidado como campeón mundial en la división de los pesos pesados y es reconocido por sus enfrentamientos ante Wladimir Klitschko, Deontay Wilder y Oleksandr Usyk.

La noticia más reciente en torno a Fury es que enfrentará a Anthony Joshua el 11 de diciembre de 2026 en el Principality Stadium de Cardiff, Gales. El combate fue anunciado oficialmente el 24 de septiembre y será transmitido por Netflix.

¿Quién es Tyson Fury?

Tyson Luke Fury es un boxeador británico de peso pesado, conocido mundialmente por el apodo de “The Gypsy King”. Nació en Manchester dentro de una familia de ascendencia irlandesa y comenzó a practicar boxeo desde niño bajo la influencia de su padre, John Fury.

Fury alcanzó reconocimiento internacional en noviembre de 2015, cuando derrotó por decisión unánime a Wladimir Klitschko y conquistó los títulos de peso pesado de la AMB, FIB, OMB, IBO y The Ring.

El británico también protagonizó una trilogía contra Wilder y dos combates frente a Oleksandr Usyk, ante quien sufrió las dos derrotas de su carrera profesional. Después de anunciar su retiro en distintas ocasiones, Fury regresó al boxeo en 2026.

Su regreso comenzó el 11 de abril de 2026, cuando venció por decisión unánime a Arslanbek Makhmudov en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. En julio derrotó a Mariusz Wach por nocaut técnico en el séptimo round, en Tailandia.

¿Qué edad tiene Tyson Fury?

Tyson Fury tiene 38 años. Su nombre completo es Tyson Luke Fury y nació el 12 de agosto de 1988 en Wythenshawe, Manchester, Inglaterra.

¿Tyson Fury tiene pareja?

Sí. Tyson Fury está casado con Paris Fury, cuyo apellido de nacimiento es Mulroy. La pareja se casó en noviembre de 2008 y tiene siete hijos.

¿Qué signo zodiacal es Tyson Fury?

Tyson Fury es Leo, debido a que nació el 12 de agosto. Este signo de fuego se distingue por su liderazgo, seguridad, determinación, creatividad y confianza.

¿Tyson Fury tiene hijos?

Sí. Tyson Fury y Paris Fury tienen siete hijos: cuatro varones y tres mujeres. La familia Fury adquirió mayor presencia mediática con el estreno de At Home with the Furys, serie de Netflix que mostró distintos aspectos de su vida familiar.

¿Qué estudió Tyson Fury?

Tyson Fury no cuenta con estudios universitarios documentados. Su formación se concentró principalmente en el boxeo desde una edad temprana.

¿En qué ha trabajado Tyson Fury?

Tyson Fury es conocido principalmente por su carrera como boxeador profesional de peso pesado, aunque también ha participado en producciones televisivas, publicado libros y desarrollado proyectos relacionados con su experiencia personal y la salud mental.

Trayectoria profesional: