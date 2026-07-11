John Caicedo es un boxeador profesional colombiano que compite en la división de peso crucero. Se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del boxeo de su país gracias a su crecimiento en el circuito profesional y a sus actuaciones en carteleras internacionales.

En 2026, John Caicedo enfrentará al mexicano Julio César Chávez Jr. en Reynosa, una pelea que representó el mayor reto de su carrera y lo colocó en el radar del boxeo latinoamericano.

¿Quién es John Caicedo?

John Caicedo es un boxeador profesional colombiano especializado en la categoría de peso crucero. A lo largo de su carrera ha destacado por su poder de golpeo y por convertirse en una de las principales promesas del pugilismo colombiano.

Antes de enfrentar a Julio César Chávez Jr. en 2026, mantenía un récord profesional de 13 victorias y una derrota, resultado que le permitió abrirse camino en funciones internacionales y aumentar su reconocimiento fuera de Colombia.

¿Qué edad tiene John Caicedo?

John Caicedo tenía 21 años cuando enfrentó a Julio César Chávez Jr. en abril de 2026.

¿John Caicedo tiene pareja?

No existe información pública o confirmada sobre la vida sentimental de John Caicedo.

¿Qué signo zodiacal es John Caicedo?

No es posible determinar el signo zodiacal de John Caicedo, ya que no se ha dado a conocer públicamente su fecha completa de nacimiento.

¿John Caicedo tiene hijos?

No hay información pública que confirme que John Caicedo tenga hijos.

¿Qué estudió John Caicedo?

La información disponible sobre John Caicedo se concentra en su carrera deportiva y no existen registros públicos sobre estudios universitarios, posgrados o diplomados.

¿En qué ha trabajado John Caicedo?

John Caicedo es conocido por su trayectoria como boxeador profesional dentro de la división de peso crucero. Su crecimiento deportivo lo ha llevado a participar en combates internacionales y a enfrentar rivales de gran experiencia.

Su trayectoria incluye: