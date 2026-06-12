José María Enríquez Negreira es un exárbitro internacional español y exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol.

En los últimos años, su nombre ha cobrado notoriedad internacional por su vinculación con el denominado “caso Negreira”, una investigación relacionada con pagos realizados por el FC Barcelona a empresas vinculadas al exdirigente arbitral entre 2001 y 2018.

¿Quién es José María Enríquez Negreira?

José María Enríquez Negreira es un exárbitro español nacido en Barcelona que desarrolló gran parte de su trayectoria dentro del futbol profesional. Formó parte del colegio catalán de árbitros y dirigió encuentros de Primera División entre finales de la década de 1970 y principios de los años noventa.

Tras retirarse del arbitraje activo, fue nombrado vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), cargo desde el que participó en tareas relacionadas con la evaluación, gestión y organización del colectivo arbitral español. Su etapa en el organismo lo convirtió en una de las figuras con mayor influencia dentro de la estructura arbitral del futbol español.

¿Qué edad tiene José María Enríquez Negreira?

José María Enríquez Negreira nació el 6 de septiembre de 1945 en Barcelona, España. Actualmente tiene 80 años de edad.

¿Quién es la esposa de José María Enríquez Negreira?

José María Enríquez Negreira está casado con Ana Paula Rufas. Su nombre ha aparecido en diversas informaciones relacionadas con las investigaciones derivadas del denominado “caso Negreira”.

Anteriormente estuvo casado con María Luisa Romera.

¿Qué signo zodiacal es José María Enríquez Negreira?

Al haber nacido el 6 de septiembre, José María Enríquez Negreira pertenece al signo Virgo.

Virgo es un signo del elemento tierra, asociado con características como la organización, la disciplina, el análisis y la atención al detalle.

¿José María Enríquez Negreira tiene hijos?

Sí. José María Enríquez Negreira tiene un hijo llamado Javier Enríquez Romero, quien ha desarrollado su carrera profesional como asesor deportivo.

¿Qué estudió José María Enríquez Negreira?

La información pública disponible sobre José María Enríquez Negreira no detalla estudios universitarios, posgrados o diplomados específicos.

¿En qué ha trabajado José María Enríquez Negreira?

José María Enríquez Negreira es conocido por su carrera en el arbitraje español y por su posterior etapa como directivo dentro del Comité Técnico de Árbitros. Su trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada al futbol durante varias décadas.