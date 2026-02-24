Achraf Hakimi, jugador del PSG será juzgado por presunta violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven.

La decisión de la magistrada responsable del caso supone el paso a la celebración de la vista oral, sobre los hechos que habrían ocurrido en el domicilio de Achraf Hakimi en las afueras de París, Francia.

¿Cuál es el delito del que se acusa a Achraf Hakimi?

Achraf Hakimi, futbolista campeón de Europa con el PSG, fue acusado por violación en marzo de 2023, cuando una mujer presentó una denuncia en la comisaría de Nogent-sur-Marne, a las afueras de París.

Según la acusación, después de conocerse a través de la red social Instagram en enero de 2023, Hakimi invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Billancourt el 25 de febrero de ese año.

De acuerdo a la versión de la demandante, el futbolista la besó en los labios pese a su rechazo, y la atacó sexualmente. La chica de 24 años se defendió y pidió ayuda.

PAchraf Hakimi, futbolista del PSG y Marruecos (FRANCK FIFE / AFP)

¿Qué dice Achraf sobre la acusación que lo llevará a juicio?

Achraf Hakimi negó haber violado a la joven denunciante, pero aceptó que hubo abrazos mutuos e intercambios de besos.

De cara al jucio. Hakimi posteó en su cuenta de X: “Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras”.

(@Achraf Hakimi)

¿Cuándo será juzgado Achraf Hakimi?

El marroquí Achraf Hakimi dijo que espera con calma el juicio por presunta violación “que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”.

Hakimi será juzgado en una fecha por concretar en un Tribunal Criminal de la región parisina, una decisión que se conoció en la víspera del importante encuentro de Champions League entre PSG y Mónaco.