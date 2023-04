Un jugador del PSG atraviesa por un difícil momento luego de que su pareja le pidiese el divorcio tras ser acusado de violación hace un par de meses.

Achraf Hakimi, futbolista del París-Saint Germain y estrella de la Selección de Marruecos, se está separando de la actriz Hiba Abouk, la cual pretende quedarse con la mitad de sus bienes.

Sin embargo, y para mala suerte de la también modelo, el ex del Real Madrid tiene toda su fortuna a nombre de su mamá desde hace tiempo, por lo que no tiene nada que pueda quitarle en el divorcio, según informó el sitio First Mag.

Achraf Hakimi es uno de los jugadores mejor pagados de la Ligue 1, recibiendo más de 20 millones de pesos al mes, aunque gran parte de ello sería destinado a su madre.

Hiba Abouk intentó quedarse con una buena parte del patrimonio de Achraf en la corte luego de los alegatos en su contra, pero esto no podrá ser así después de todo.

Achraf Hakimi. (Captura de Pantalla / Instagram)

Achraf Hakimi: ¿Por qué se le acusa de violación en Francia?

Achraf Hakimi, futbolista del París-Saint Germain, está bajo investigación de la policía de Francia desde el pasado 27 de febrero tras ser acusado de violar a una mujer de 24 años .

El ex jugador del Real Madrid habría agredido sexualmente a una chica en su hogar en Boulonge-Billancourt, localidad cercana a París.

La investigación se está llevando de oficio debido a que la supuesta víctima no ha querido interponer una denuncia, sin embargo, confesó que el jugador de la Selección de Marruecos le besó los pechos y la penetró con los dedos sin su consentimiento.

Tras darse a conocer todo esto, Hiba Abouk inició el trámite de separación del joven defensor de 24 años de edad, con el cual comparte dos hijos.

Achraf Hakimi. (Ebrahim Noroozi / AP)

París-Saint Germain: Siguiente partido

Jornada 31 Ligue 1

París-Saint Germain vs Lens

Sábado 15 de abril a las 13:00 hrs.

Parque de los Príncipes

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok