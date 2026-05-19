El Arsenal se coronó en la Premier League este martes tras el empate del Manchester City, resultado con el que los Gunners ganan el título de la competencia inglesa.

A falta de una jornada para el final de la Premier League, el Arsenal ya no puede ser alcanzado por el Manchester City, que está a cuatro puntos del campeón del torneo.

¿Cómo ganó el Arsenal la Premier League?

El Arsenal derrotó 1-0 al Burnley en su partido de la Jornada 37 de la Premier League para llegar a 82 puntos, cinco más que el Manchester City.

Este martes, el Manchester City no pudo derrotar al Bournemouth, y con el empate a un gol perdió el título de la Premier League con el Arsenal.

Manchester City llegó a 78 puntos, y con tres por disputarse no podría alcanzar al Arsenal.

Aficionados del Arsenal celebran título (Alberto Pezzali / AP Photo/Alberto Pezzali)

Arsenal termina con la sequía de títulos en la Premier League

Arsenal ganó la Premier League por primera vez desde 2004, con lo que acabó una espera de 22 años por el título de la máxima división del fútbol inglés.

En temporadas consecutivas, en 2023 y 2024, Arsenal vio cómo el City de Guardiola recortó la ventaja de Arsenal para coronarse campeón. Y en 2025 dejó escapar otra oportunidad al quedar segundo detrás de Liverpool.

El último Arsenal campeón fue el llamado equipo de los “Invencibles” de 2004, que bajo el mando de Arsène Wenger completó toda una campaña sin perder en la liga.