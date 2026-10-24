Pumas vs Tigres juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 24 de octubre a las 20 horas por Canal 5, ViX y TUDN.

Partido: Pumas vs Tigres

Fase: Jornada 14 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Pumas vs Tigres juegan uno de los tres partidos programados este sábado 24 octubre, en la Jornada 14 del Apertura 2026.

Pumas necesita ganar los tres puntos ante Tigres (Adrian Macias / Adrian Macias)

Pumas vs Tigres: Día para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

El sábado 24 de octubre de 2026 arranca la Jornada 14 de la Liga MX, día en que se miden Pumas vs Tigres.

Pumas vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Será a las 20 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pumas vs Tigres.

Tigres está obligado a ganar los tres puntos de visitante (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Pumas vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

El partido Pumas vs Tigres podrá verse a través de las señales del Canal 5, ViX y TUDN.