Pumas vs Tigres juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 24 de octubre a las 20 horas por Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Pumas vs Tigres
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN
Pumas vs Tigres juegan uno de los tres partidos programados este sábado 24 octubre, en la Jornada 14 del Apertura 2026.
Pumas vs Tigres: Día para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
El sábado 24 de octubre de 2026 arranca la Jornada 14 de la Liga MX, día en que se miden Pumas vs Tigres.
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Pumas vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
Será a las 20 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pumas vs Tigres.
Pumas vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
El partido Pumas vs Tigres podrá verse a través de las señales del Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Pumas vs Tigres
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN