Necaxa vs FC Juárez juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-0 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Necaxa vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Necaxa 2-0 FC Juárez es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.

Pronóstico: Necaxa 2-0 FC Juárez

Necaxa vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs FC Juárez, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.

Necaxa

Portero: Javier Orantes

Defensas: Emilio Martínez, Diego Ochoa, Agustín Oliveros y Carlos Vargas

Mediocampistas: Pedro Pedraza, Miguel Rodríguez, Danny Leyva, Matías Espíndola y Owen González

Delantero: Julián Carranza

Necaxa busca mejorar su posición en el Apertura 2026 (Alex Avalos / MEXSPORT)

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: José Luis Rodríguez, Jesús Murillo, Daniel Piña y Gilberto Sepúlveda

Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Denzell García y Guilherme Castilho

Delanteros: Madson, Ricardinho y Óscar Estupiñán

Necaxa vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Necaxa vs FC Juárez juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 23 de octubre a las 19 horas por Fox One.