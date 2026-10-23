Necaxa vs FC Juárez juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-0 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Necaxa vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Necaxa 2-0 FC Juárez es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.
Pronóstico: Necaxa 2-0 FC Juárez
Necaxa vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs FC Juárez, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.
Necaxa
- Portero: Javier Orantes
- Defensas: Emilio Martínez, Diego Ochoa, Agustín Oliveros y Carlos Vargas
- Mediocampistas: Pedro Pedraza, Miguel Rodríguez, Danny Leyva, Matías Espíndola y Owen González
- Delantero: Julián Carranza
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: José Luis Rodríguez, Jesús Murillo, Daniel Piña y Gilberto Sepúlveda
- Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Denzell García y Guilherme Castilho
- Delanteros: Madson, Ricardinho y Óscar Estupiñán
Necaxa vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
Necaxa vs FC Juárez juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 23 de octubre a las 19 horas por Fox One.
- Partido: Necaxa vs FC Juárez
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One