Tijuana vs Santos chocan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 21:10 horas por Fox One.
- Partido: Tijuana vs Santos
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One
Tijuana vs Santos es uno de los cuatro partidos programados este domingo 25 octubre, en la Jornada 14 del Apertura 2026.
Tijuana vs Santos: Día para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
El domingo 25 de octubre de 2026 arranca la Jornada 14 de la Liga MX, día en que se miden Tijuana vs Santos.
Tijuana vs Santos: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
Será a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tijuana vs Santos.
Tijuana vs Santos: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
El partido Tijuana vs Santos podrá verse a través de la señal de Fox One.
- Partido: Tijuana vs Santos
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One