América vs Pachuca chocan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 19:05 horas por Canal 5, YouTube, ViX y TUDN.

Partido: América vs Pachuca

Fase: Jornada 14 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, YouTube, ViX y TUDN

América vs Pachuca es uno de los cuatro partidos programados este domingo 25 octubre, en la Jornada 14 del Apertura 2026.

América derrotó al Atlas en la Jornada 13 de la Liga MX. (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

América vs Pachuca: Día para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

El domingo 25 de octubre de 2026 arranca la Jornada 14 de la Liga MX, día en que se miden América vs Pachuca.

América vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Será a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido América vs Pachuca.

Pachuca está lejos de la zona de Liguilla del Apertura 2026 (mexsport / MEXSPORT)

América vs Pachuca: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

El partido América vs Pachuca podrá verse a través de las señales del Canal 5, YouTube, ViX y TUDN.