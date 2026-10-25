América vs Pachuca chocan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 19:05 horas por Canal 5, YouTube, ViX y TUDN.
- Partido: América vs Pachuca
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, YouTube, ViX y TUDN
América vs Pachuca es uno de los cuatro partidos programados este domingo 25 octubre, en la Jornada 14 del Apertura 2026.
América vs Pachuca: Día para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
El domingo 25 de octubre de 2026 arranca la Jornada 14 de la Liga MX, día en que se miden América vs Pachuca.
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América vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
Será a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido América vs Pachuca.
América vs Pachuca: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
El partido América vs Pachuca podrá verse a través de las señales del Canal 5, YouTube, ViX y TUDN.
- Partido: América vs Pachuca
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, YouTube, ViX y TUDN