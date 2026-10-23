León vs Toluca juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 24 de octubre a las 17 horas por Fox One.

Partido: León vs Toluca

Fase: Jornada 14 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: Fox One

León vs Toluca juegan uno de los tres partidos programados este sábado 24 octubre, en la Jornada 14 del Apertura 2026.

León vs Toluca: Día para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

El sábado 24 de octubre de 2026 arranca la Jornada 14 de la Liga MX, día en que se miden León vs Toluca.

León vs Toluca: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido León vs Toluca.

León vs Toluca: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

El partido León vs Toluca podrá verse a través de las señales del Fox One.