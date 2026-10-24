Rayados vs Chivas juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sábado 24 de octubre a las 19 horas por Fox One.

Partido: Rayados vs Chivas

Fase: Jornada 14 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: TUDN y ViX

Rayados vs Chivas juegan uno de los tres partidos programados este sábado 24 octubre, en la Jornada 14 del Apertura 2026.

Rayados vs Chivas: Día para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

El sábado 24 de octubre de 2026 arranca la Jornada 14 de la Liga MX, día en que se miden Rayados vs Chivas.

Rayados vs Chivas: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Rayados vs Chivas.

Rayados vs Chivas: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

El partido Rayados vs Chivas podrá verse a través de las señales del TUDN y ViX.