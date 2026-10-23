Necaxa vs FC Juárez juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Viernes 23 de octubre a las 19 horas por Fox One.
- Partido: Necaxa vs FC Juárez
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One
Necaxa vs FC Juárez juegan uno de los dos partidos programados este viernes 23 octubre, en la Jornada 14 del Apertura 2026.
Necaxa vs FC Juárez: Día para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
El viernes 23 de octubre de 2026 arranca la Jornada 14 de la Liga MX, día en que se miden Necaxa vs FC Juárez.
Necaxa vs FC Juárez: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
Será a las 19 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Necaxa vs FC Juárez.
Necaxa vs FC Juárez: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
El partido Necaxa vs FC Juárez podrá verse a través de la señal de Fox One.
- Partido: Necaxa vs FC Juárez
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One