Atlas vs Puebla se enfrentan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 17 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Atlas vs Puebla
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: YouTube y ViX
Atlas vs Puebla es el primero de cuatro partidos programados este domingo 25 octubre, en la Jornada 14 del Apertura 2026.
Atlas vs Puebla: Día para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
El domingo 25 de octubre de 2026 arranca la Jornada 14 de la Liga MX, día en que se miden Atlas vs Puebla.
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Atlas vs Puebla: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlas vs Puebla.
Atlas vs Puebla: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
El partido Atlas vs Puebla podrá verse a través de las señales de YouTube y ViX.
- Partido: Atlas vs Puebla
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: YouTube y ViX