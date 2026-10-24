Atlas vs Puebla se enfrentan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 17 horas por YouTube y ViX.

Partido: Atlas vs Puebla

Fase: Jornada 14 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: YouTube y ViX

Atlas vs Puebla es el primero de cuatro partidos programados este domingo 25 octubre, en la Jornada 14 del Apertura 2026.

Atlas repite como local tras caer con América (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

Atlas vs Puebla: Día para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

El domingo 25 de octubre de 2026 arranca la Jornada 14 de la Liga MX, día en que se miden Atlas vs Puebla.

Atlas vs Puebla: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlas vs Puebla.

Puebla busca acercarse a la zona de Liguilla (Jafet Moz / MEXSPORT)

Atlas vs Puebla: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

El partido Atlas vs Puebla podrá verse a través de las señales de YouTube y ViX.