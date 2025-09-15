La compañía de la manzana Apple ya tiene lista la llegada a iPhone de su nuevo sistema operativo con la actualización a iOS 26.

Ya que a partir de hoy 15 de septiembre, los usuarios de iPhones podrán descargar iOS 26, así que te traemos la lista completa de cuáles modelo si van a poder actualizar y cuáles no tendrá lo nuevo de Apple.

Lista completa de los modelos de iPhones que sí se van a actualizar iOS 26

La actualización al sistema operativo iOS 26 de Apple para sus modelo iPhones ya está disponible con varias novedades y mejoras.

Sin embargo, los usuarios deben tomar en cuenta que solo algunos modelos de iPhones sí se van a poder actualizar a iOS 26.

Con ello, la lista completa de los modelos de iPhones que sí se van a actualizar iOS 26 serán:

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2ª gen.)
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone SE (3ª gen.)
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhone 17
  • iPhone Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 sin ranura para SIM: así llegará a México con solo eSIM
iPhone 17 (Apple )

Estos son los iPhones no van a tener iOS 26; acá la lista completa de los modelos sin la actualización

Así como serán varios los modelos de iPhones que tendrán actualización a iOS 26, también habrá otros que no la van a tener.

A lo que la lista de completa de los modelos de iPhones que no tendrán la actualización iOS 26 son:

  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone SE (1ª generación)
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • Versiones anteriores de iPhone
El iPhone XR y el iPhone XS Max.
El iPhone XR y el iPhone XS Max. (AP Foto/Richard Drew)