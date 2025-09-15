La compañía de la manzana Apple ya tiene lista la llegada a iPhone de su nuevo sistema operativo con la actualización a iOS 26.
Ya que a partir de hoy 15 de septiembre, los usuarios de iPhones podrán descargar iOS 26, así que te traemos la lista completa de cuáles modelo si van a poder actualizar y cuáles no tendrá lo nuevo de Apple.
Lista completa de los modelos de iPhones que sí se van a actualizar iOS 26
La actualización al sistema operativo iOS 26 de Apple para sus modelo iPhones ya está disponible con varias novedades y mejoras.
Sin embargo, los usuarios deben tomar en cuenta que solo algunos modelos de iPhones sí se van a poder actualizar a iOS 26.
Con ello, la lista completa de los modelos de iPhones que sí se van a actualizar iOS 26 serán:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2ª gen.)
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3ª gen.)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
Estos son los iPhones no van a tener iOS 26; acá la lista completa de los modelos sin la actualización
Así como serán varios los modelos de iPhones que tendrán actualización a iOS 26, también habrá otros que no la van a tener.
A lo que la lista de completa de los modelos de iPhones que no tendrán la actualización iOS 26 son:
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1ª generación)
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- Versiones anteriores de iPhone