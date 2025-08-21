José Mourinho es uno de los directores técnicos más reconocidos a nivel mundial. Actualmente dirige a Fenerbahce en Turquía, pero anteriormente estuvo en escuadras como: Real Madrid, Porto, Chelsea, Inter de Milan, Roma, Manchester United entre otros, aunque su etapa como merengue es de las más recordadas.

Usualmente, José Mourinho no es un entrenador que guste mucho de dar entrevistas, usualmente no las otorga, pero recientemente se publicó una que tuvo con SportyNet, en donde entre muchos otros temas, fue cuestionado sobre cuál fue el jugador que más lo hizo crecer y rememoró uno de su época como estratega merengue.

Y aunque muchos pudieran pensar que José Mourinho se referiría a Cristiano Ronaldo por haberlo dirigido en Real Madrid, el estratega portugués se refirió a otro futbolista, uno que enfrentó numerosas veces en Barcelona cuando estuvo en LaLiga de España: Lionel Messi.

José Mourinho asegura que Lionel Messi lo hizo crecer como entrenador

José Mourinho no dudó ni un instante al asegurar que Lionel Messi ha sido el futbolista que más lo hizo crecer como entrenador, máxime que le toco enfrentar a una de sus versiones más dinámicas en Barcelona, por lo que los Clásicos de aquel entonces siempre resultaron disputados.

“Cada vez que jugaba en contra de él me obligaba a pensar mucho”, dijo José Mourinho cuando le preguntaron la razón por la cual se había decantado por el futbolista argentino. Dicho esto, Lionel Messi marcó de alguna forma la trayectoria de llamado Special One.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Mourinho lanzó un elogio a Messi, toda vez que en febrero del 2024 manifestó que “nunca llegué a entrenar a Lionel Messi, pero nadie puede entrenar a Messi. Es absurdo pensar que puedas entrenarlo, porque nació con todo y ya sabe todo. Él podría enseñarme algunas cosas. Todo lo que podrías decir es que tuviste el honor de tenerlo en tu equipo”.

- "The player who helped you develop the most as a coach?"



🇵🇹 José Mourinho: "Messi."



- "Why?"



🇵🇹 José Mourinho: "Because every time we played against him, he forced me to think a lot."



pic.twitter.com/XBCOFByToC — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) August 19, 2025

Los números de José Mourinho contra Lionel Messi

La estadística dicta que José Mourinho enfrentó a Lionel Messi en 25 ocasiones durante el tiempo en que el jugador argentino estuvo en Barcelona. El técnico estuvo al frente de Chelsea, Inter de Milan y Real Madrid en ese lapso.

El registro indica que Lionel Messi ganó nueve de esos 25 duelos, nueve fueron empates y siete fueron victorias para los equipos dirigidos por José Mourinho, lo que deja un balance ligeramente favorable para La Pulga.

Al final, tanto José Mourinho como Lionel Messi serán recordados por el legado que dejaron en el futbol y por la gran rivalidad que protagonizaron principalmente en los Clásicos donde uno defendí a FC Barcelona y el otro a Real Madrid.