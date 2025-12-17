A meses del repechaje internacional por los últimos boletos al Mundial 2026, un escándalo se ha dado en África y ahora, FIFA investigará a la República Democrática del Congo debido a una denuncia interpuesta por la Federación Nigeriana de Futbol que podría dejarlos fuera de toda posibilidad de Copa del Mundo.

Cabe recordar que uno de los boletos que se pusieron en disputa para el repechaje del Mundial 2026 se jugó entre RD Congo y Nigeria. En aquel momento, los congoleños ganaron en penales con todo y una acusación del técnico nigeriano por supuesta brujería. Ahora, los propios nigerianos acusan a quien los venció en aquel duelo.

La queja de la Federación Nigeriana de Futbol contra su similar de RD Congo obedece a que habrían incurrido en una alineación indebida por poner hasta a nueve jugadores que no habrían estado habilitados para representar al país.

¿Por que acusa Nigeria a RD Congo?

Cabe señalar que no solamente Nigeria acusa a RD Congo, también Camerún, otro de los rivales que dejaron en el camino. Lo que señalan es que los congoleños habrían utilizado a futbolistas nacidos en Europa que, supuestamente, cambiaron su nacionalidad de forma ilegal para ser seleccionados.

El argumento expuesto por Mohammed Sanusi, secretario general de la Federación Nigeriana de Futbol, es que las leyes en RD Congo aseguran que para que una persona se pueda nacionalizar en su país, debe renunciar a su pasaporte anterior y los jugadores acusados mantienen su documentación francesa o de Países Bajos.

“Las reglas congoleñas dicen que no se puede tener doble nacionalidad. Muchos de ellos tienen pasaportes europeos, algunos de Francia, otros de los Países Bajos. Las reglas son muy claras”, dijo el directivo nigeriano.

¿Qué dice la FIFA sobre los jugadores de RD Congo acusados?

Es importante mencionar que, con base en los estatutos de FIFA, solamente se requiere el pasaporte del jugador que representa al país en cuestión. Por tanto, el máximo organismo del futbol no vería de forma negativa a los jugadores de RD Congo acusados; sin embargo, desde Nigeria afirman que sus pasaportes congoleños los obtuvieron de forma fraudulenta.

“Las reglas de la FIFA son diferentes a las reglas del Congo, por eso fueron habilitados. Las regulaciones de la FIFA dicen que una vez que se obtiene el pasaporte del país, ya se es elegible. Hasta donde sabemos, ellos son elegibles y por eso fueron habilitados por la FIFA. Pero donde discernimos es que la FIFA fue engañada para habilitarlos, porque no es responsabilidad de ellos asegurarse que las regulaciones del Congo sean respetadas. FIFA sigue sus propias regulaciones, y en base a lo que les fueron presentados habilitaron a los jugadores. Pero nosotros decimos que este proceso fue fraudulento”, expuso el dirigente sobre los jugadores de RD Congo acusados.

De tal forma, se espera una resolución definitiva por parte de FIFA para saber si RD Congo mantiene su lugar en el repechaje mundialista, si alguna otra escuadra toma su lugar, esto a sabiendas de que son finalistas y esperan rival del Jamaica vs Nueva Caledonia.