La fiebre por la llegada del Mundial 2026 crece, y los aficionados de todo el mundo podrán disfrutar de un nuevo videojuego FIFA, al que podrán acceder a través de Netflix Games. Revisa cómo y cuándo podrás jugarlo.

FIFA compartió que los suscriptores de Netflix podrán vivir la emoción del nuevo videojuego de la forma más divertida y natural posible.

FIFA is changing the game.



Get ready for a newly reimagined FIFA football simulation game developed by Delphi Interactive exclusively on Netflix Games this summer — just in time for FIFA World Cup 2026™. pic.twitter.com/i4SRfbKrd7 — Netflix (@netflix) December 17, 2025

Hay un nuevo videojuego FIFA y está disponible en Netflix: así puedes jugarlo

El nuevo videojuego FIFA desarrollado por Delphi Interactive, estará al alcance de todos los aficionados, quienes podrán jugar solos o con amigos, pues sólo necesitarán de una cuenta de Netflix y un dispositivo móvil.

“Con este videojuego, los aficionados podrán sentir la emoción de la competición desde su casa”, compartió Alain Tascan, presidente de Netflix Games, quien agregó. “Queremos volver a los orígenes del futbol”.

FIFA y la nueva era de los videojuegos de futbol

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que para el organismo que dirige, es un placer colaborar con Netflix Juegos y Delphi Interactive en la antesala del Mundial 2026.

El objetivo de FIFA con el lanzamiento del nuevo videojuego es ser parte de la innovación en los videojuegos del futbol, “que busca llegar a millones de aficionados de todas las edades y todos los rincones del mundo”.

Presumió que, este lanzamiento cambiará el concepto de simulador de deportes y supondrá el inicio de una nueva era para los videojuegos de futbol.

“El juego estará disponible para los suscriptores de Netflix sin costo adicional y representa un paso histórico para la FIFA”.

Será el videojuego más divertido, accesible e internacional

Delphi Interactive valoró que el nuevo videojuego FIFA será el más divertido, accesible e internacional de la historia. “Es un videojuego digno del deporte más grande del mundo, en el que todos pueden participar”.