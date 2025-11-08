El triunfo de los Gallos Blancos del Querétaro sobre FC Juárez puso sobre las cuerdas a Pumas, que ahora deberá remar contra corriente en la última jornada de la fase regular del Apertura 2025 para colarse en el Play-In de la Liga MX.

Pumas, con 18 unidades de 48 posibles, ha protagonizado un torneo muy irregular, y pese a todo, aún tiene posibilidades matemáticas para clasificarse a la fase final del campeonato por la vía del Play-In.

La tarea no será nada sencilla, pues al frente tendrán a Cruz Azul, uno de los mejores equipos del campeonato y quien aspira al liderato.

¿Qué necesita Pumas para clasificar al Play-In de la Liga MX?

La respuesta es muy sencilla: ganar. Pumas debe derrotar a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc para clasificar al Play-In de la Liga MX. Ningún otro resultado le servirá.

Si Pumas derrota a Cruz Azul, llegará a 21 unidades, superará a Querétaro y se colocará en la décima posición, última con boleto al Play-In de la Liga MX.

Bajo este contexto, Pumas tiene en sus manos la clasificación a la siguiente ronda del torneo, pero deberá dar la campanada ante la Máquina, que debe ganar para asegurar el liderato.

En el supuesto de que Pumas pierda o empate, se abre la puerta para Santos Laguna, que se medirá a Pachuca en el TSM Corona. Los Guerreros están obligados a derrotar a los Tuzos para superar a Querétaro por mejor diferencia de goles.

¡Hoy es sábado y lo dejo todo por ver a Pumas! 💙💛



Unidos y con determinación, iremos por todo.#UnidosPorLaHistoria #PumasEsMiFelicidad @BancaMifel pic.twitter.com/8pVSDkqekB — PUMAS (@PumasMX) November 8, 2025

¿Cuándo se jugará el Cruz Azul vs Pumas de la Liga MX?

El partido Cruz Azul vs Pumas cerrará la actividad sabatina de la Liga MX. La Máquina quiere mantenerse en la cima y los universitarios aspirar a clasificar al Play-In del Apertura 2025.

Cruz Azul se presentará en la Jornada 17 luego de golear a Puebla, mientras que Pumas hizo lo propio ante Xolos de Tijuana.

Con aspiraciones distintas, pero un mismo objetivo: ganar. Cruz Azul y Pumas se miden en uno de los platillos estelares de la Jornada 17.