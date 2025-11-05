Cruz Azul y Pumas se enfrentan en la Jornada 17 de este Apertura 2025, sin duda, uno de los partidos más importantes por su trascendencia en la tabla. Así que te decimos quién será el árbitro, pues lo cementeros lo están celebrando.

Y es que en este tipo de partidos, como el Cruz Azul vs Pumas todo cuenta, una decisión, buena o mala, del árbitro y puede cambiar el rumbo del encuentro.

Antes que ver el presente de estos equipos, La Máquina se encuentra en primer lugar y si le gana a los de la UNAM, clasifica directo, además de quedarse con el liderato.

Los Universitarios viven otra realidad, apenas están peleando por entrar al Play In. También dependen de ellos mismos, se encuentra en décimo, pero ese lugar lo quieren muchos. Es por eso que este encuentro es tan importante.

Ya hay árbitro para el trascendental Cruz Azul vs Pumas y no gustara nada a los fans auriazules

Ya que vimos la importancia de este Cruz Azul vs Pumas, veamos quién será el árbitro. Se trata de nada más que de Fernando ‘Curro’ Hernández, a este, lo recuerdan con cariño los aficionados cementeros.

¿Por qué los aficionados del Cruz Azul celebran que Fernando Hernández les pite contra Pumas? Pues este silbante estuvo en la Final en la que la Máquina ganó la novena, rompiendo la maldición.

Hernández pitó la vuelta y los aficionados de Santos reclaman un fuera de lugar en el gol que dio la victoria. Fue muy polémico porque Pol Fernández estaba en posición ilegal, si bien no fue por la pelota, sí interviene en el camino del defensor.

Como sea, Cabecita Rodríguez marcó y se terminaron 23 años de sequía.

Fernando Hernández. (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

Las polémicas de Fernando Hernández; Larcamón estuvo involucrado

Además de la de Cruz Azul, Fernando Hernández ha estado involucrado en otras polémicas. Una de ellas fue cuando Pablo Aguilar le dio un cabezazo al árbitro. Castigaron al jugador del América, pero los silbantes hicieron un paro porque no estaban conformes con el castigo.

Por la que más se le recuerda fue en 2023. En el León vs América, Fernando Hernández le dio un rodillazo a Lucas Romero, y por supuesto fue suspendido. Curiosamente, en ese partido estaba Larcamón de DT con los Panzas Verdes. Incluso, fue expulsado.