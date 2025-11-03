¿Cómo hablar de alguien que parece un fantasma? Pues es básicamente lo que era Carlos Hurtado. Lo que sí se sabe es que era un promotor que tuvo mucha influencia en la Liga MX por 20 años.

Carlos Hurtado murió este 3 de noviembre, pero poco se sabe con respecto a lo que le rodea en su vida. Hasta el momento no se sabe la razón que le haya quitado la vida.

No se tiene conocimiento sobre su edad, nacimiento, familia, ni su signo zodiacal se pueden saber. Fue una persona tan misteriosa, que apenas existe una foto y fue porque la mostró Héctor Huerta.

¿Quién fue Carlos Hurtado? El promotor que movió los hilos de la Liga MX por 20 años

Como vimos, se sabe muy poco sobre Carlos Hurtado. No se conoce su edad, fecha de nacimiento, familia, hijos. Lo que vamos a hablar es información recolectada sobre los promotores en la Liga MX.

Lo que sí se sabía sobre Carlos Hurtado, era que no le gustaba llamar la atención y mejor para él. Así podía hacer negocios de manera más sencilla, con total anonimidad.

Hurtado fue un promotor que tuvo mucho poder en el futbol mexicano. Esto dicho por futbolistas, entrenadores y dueños de clubes. Por ejemplo, Billy Álvarez no escondió que trabajó con Carlos y que tenía muchos jugadores en Cruz Azul.

Hay exfutbolistas que fueron representados por Hurtado que dicen que les fue bien, Paco de Anda. Otros dicen que le afectó su carrera de gran manera, Carlos Hermosillo.

José Ramón comenta que el promotor "movía los hilos de varios Clubes mexicanos, directivos y hasta periodistas; contrataciones, estrategias, negociaciones, despidos“.

¿Quiere saber la verdad? Seguramente nunca la conozcamos.

Muere el mítico Carlos Hurtado, el promotor más influyente de la Liga MX (ESPECIAL)

¿Los promotores controlan a la Liga MX? Lo que se decía de Carlos Hurtado

Antes de comenzar, no tenemos que satanizar la palabra ‘promotor’. Es un oficio legal que la FIFA lo tiene bien regulado. Por ejemplo, no es ningún secreto que Gilberto Mora es representado por Rafaela Pimenta.

Se podría decir que el verdadero problema de los promotores, como Carlos Hurtado, en la Liga MX y en el futbol latinoamericano, es la corrupción. Se ha comentado, que se hacen transacciones entre equipos muy infladas, solo para que estos ganen dinero, puedan lavar dinero o evadir impuestos.

David Faitelson comentó hace tiempo que los promotores tenían tal poder que hablaban con periodistas y les decían exactamente qué decir para controlar la opinión pública. Es decir, “tal jugador vive gran momento”. Así se inflaban los precios.

Otra cosa a destacar es que, actualmente, los clubes tienen equipos de scouts para contratar jugadores con base en el perfil que su plantel necesita. Sería extraño que se pusieran el pie ellos mismos. En otras palabras, fichajes malos siempre van a existir sea la empresa que sea.

Si quiere ponerle nombres, los que verdaderamente controlan la Liga MX y la Selección Mexicana son los dueños de los equipos. Mismos que hasta ellos no se pueden poner de acuerdo para tomar mejores decisiones.